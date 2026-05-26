Estudiante del MIT crea un plástico biodegradable con escamas de peces para reducir la contaminación en los océanos

Jacqueline Prawira presenta su innovadora propuesta que transforma residuos de la industria alimentaria en un material adaptable para envases y utensilios desechables. | Foto: Dall-E

Jacqueline Prawira presenta su innovadora propuesta que transforma residuos de la industria alimentaria en un material adaptable para envases y utensilios desechables. | Foto: Dall-E

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Una estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolló un plástico biodegradable elaborado a partir de escamas de peces, un residuo frecuente de la industria alimentaria, en un material con potencial para reemplazar productos desechables de uso cotidiano. La propuesta busca ofrecer una alternativa sostenible frente al creciente problema de la contaminación plástica en mares y océanos.

La autora del proyecto es Jacqueline Prawira, quien presentó su investigación como una respuesta a uno de los mayores desafíos ambientales actuales: la acumulación de plásticos derivados del petróleo, cuya degradación puede tardar cientos de años. Su innovación plantea reutilizar un subproducto que normalmente termina desechado para convertirlo en una nueva materia prima útil y menos contaminante.

De desecho marino a material biodegradable con múltiples usos

La investigación partió de una observación simple: las escamas de peces poseen propiedades físicas como resistencia, flexibilidad y ligereza, características similares a las del plástico convencional. A partir de ello, Prawira comenzó a experimentar con este residuo orgánico hasta lograr una película delgada, transparente y moldeable, capaz de adaptarse a diferentes aplicaciones.

El nuevo material puede emplearse en productos de un solo uso como bolsas, envoltorios, envases o utensilios desechables. A diferencia del plástico tradicional, fue diseñado para degradarse naturalmente en condiciones de compostaje, sin necesidad de tratamientos industriales complejos, lo que reduce significativamente su impacto ambiental tras ser utilizado.

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Una innovación sostenible para reducir la dependencia del plástico tradicional

El proyecto se suma a la búsqueda global de alternativas sostenibles capaces de disminuir el uso de materiales derivados del petróleo. Además de ofrecer una solución frente a los residuos plásticos, también plantea una nueva forma de aprovechar subproductos marinos que normalmente no tienen valor comercial e integrarlos nuevamente dentro de la cadena productiva.

La propuesta de Prawira forma parte de una tendencia creciente dentro de la ingeniería de materiales enfocada en convertir residuos en recursos útiles. Su trabajo también se vincula con otras investigaciones relacionadas con sostenibilidad y producción limpia, consolidando una línea de innovación que apuesta por reducir el impacto ambiental desde el diseño mismo de los materiales que usamos a diario.