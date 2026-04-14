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Política

Jornada electoral concluyó con 48 detenidos y 27 ocurrencias por suplantación de identidad

De todos los detenidos 47 están vinculados al proceso electoral mientras que de las 46 ocurrencias registradas por el Ministerio Público también hay 3 por destrucción de material, 3 por difusión de propaganda política 3 por incautación de material falso, 1 por disturbios.

Fiscales cumplieron una intensa jornada desde el 11 hasta el 13 de abril.
Fiscales cumplieron una intensa jornada desde el 11 hasta el 13 de abril.

La jornada electoral dejó 48 detenidos y 46 ocurrencias de relevancia penal que han ameritado el inicio de investigaciones fiscales en medio de los operativos de control desplegados por las autoridades del Ministerio Público en todo el país. 

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De todas las personas intervenidas 47 están vinculados al proceso electoral, mientras que del total de ocurrencias, 27 por suplantación de identidad, 3 por destrucción del material electoral, 3 por difusión de propaganda política durante el mismo día de las elecciones, 3 por incautación de material electoral presuntamente falso o adulterado, 1 por disturbios debido a problemas en la instalación de mesas y 9 por otros eventos.

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Según informó la Fiscalía de la Nación de los delitos cometidos el 51,1% corresponde a suplantación de identidad, venta de bebidas alcohólicas durante el periodo de prohibición (19,1%) y difusión de propaganda electoral en horario restringido (12,8%).

Se reportó 1 caso de presunta suplantación de votante en Lurín, en la I.E. Santísimo Salvador, donde un ciudadano denunció que, al acudir a votar, el padrón indicaba que ya había sufragado.

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En resumen: entre el 11 y el 13 de abril se realizaron 14.721 actuaciones preventivas del Ministerio Público. El sábado hubo 6.190 que representó el 37,2% del total nacional mientras que, el domingo (día central de elecciones) hubo 7.883 actuaciones fiscales preventivas. Ese fue el día de mayor actividad con 47,4% del total.

El lunes, durante la jornada complementaria en Lima Sur, se reportaron 648 actuaciones fiscales preventivas, equivalente al 3,9% del total.

En esta jornada extraordinaria en Lima Sur se habilitaron 13 locales de votación para 55.261 electores que no pudieron sufragar el domingo. Aquí ocurrió la presunta suplantación de un votante en Lurín.

Así fue como, a través de la iniciativa ‘Elecciones sin delitos 2026’, el Ministerio Público efectuó las 14.721 acciones preventivas a nivel nacional durante las elecciones generales 2026, lo que representa el 88,5% de toda la operación desplegada durante el proceso electoral, según información del Observatorio de Criminalidad de la institución.

El Ministerio Público, en un trabajo conjunto con el fiscal superior Alfonso Barrenechea Cabrera, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito, continuará con las acciones necesarias para garantizar la legalidad del proceso electoral y el respeto de los derechos ciudadanos.

Las jornadas electorales suelen ser utilizadas por las fuerzas policiales para dar con aquellas personas que se encuentran prófugas de la Justicia, con monitoreos y operativos encubiertos. Estos comicios no fueron la excepción y se espera un reporte de la Policía Nacional.

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