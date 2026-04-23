Mujer cambio su versión e indicó que le regalaron el recién nacido en su viaje a Lima | Foto: composición LR

Mujer cambio su versión e indicó que le regalaron el recién nacido en su viaje a Lima | Foto: composición LR

Una mujer fue detenida en Huancayo por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras intentar inscribir como su hijo a un recién nacido que no había dado a luz. El hecho ocurrió en el Hospital La Libertad II-1, donde una asistenta social alertó a las autoridades luego de que la sospechosa solicitara un documento de registro, asegurando que había dado a luz en su domicilio.

Tras la evaluación médica correspondiente, el personal de salud determinó que la implicada no presentaba signos recientes de un embarazo, lo que evidenció el presunto intento de engaño. Ante ello, los efectivos de la PNP procedieron con su detención para continuar con las investigaciones del caso.

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“La obstetra, una gran profesional con su expertiz y la evaluación que realizó en el momento, le llamó la sospecha de que ella (la mujer) no era la mamá del recién nacido porque no había tenido antes un embarazo”, señaló el general César Calero, jefe policial de Junín, a Latina.

Sospechosa aseguró que le regalaron el bebé en su viaje a Lima

Tras ser puesta a disposición de la Policía y durante el interrogatorio, la detenida alegó que el menor le fue entregado por una persona desconocida cuando se encontraba en Lima. Días después, habría viajado a la ciudad de Huancayo con la intención de registrarlo como suyo.

Asimismo, indicó que el personal del hospital no habría atendido al menor cuando intentó llevarlo al área correspondiente. Esta versión fue desmentida por Tatiana Cárdenas, directora del nosocomio, quien precisó que la mujer no se encontraba en el área destinada a neonatos y que en ningún momento solicitó atención.

“En su versión ella manifestaba que no la habíamos atendido al niño, pero eso es totalmente falso porque no estaba en el área de atención de recién nacidos y con la llegada los especialistas. Nosotros tenemos expertos pediatras y ginecólogos que le pudieron brindar atención si es que ella lo solicitaba, pero eso no ha ocurrido”, indicó.

El infante fue trasladado a la Unidad de Protección al Menor para garantizar su seguridad. En tanto, la PNP continúa con las investigaciones para dar con los padres biológicos del bebé y establecer si se trataría de un posible caso de trata de personas.