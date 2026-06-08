HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Conteo rápido sacude la segunda vuelta: Keiko habla y Sánchez da balconazo | Arde Troya con Oxenford

Sociedad

Votó en la segunda vuelta y horas después fue ejecutado: padre de familia es asesinado en Chimbote

El hombre fue atacado mientras compartía con amigos en Villa España, tras culminar su jornada laboral. Testigos relatan que el sicario regresó para dispararle antes de huir.

Un padre de familia fue asesinado a tiros tras votar en la segunda vuelta presidencial en Chimbote. Luis Santiago Bocanegra, de 44 años, recibió al menos cuatro disparos.
Un padre de familia fue asesinado a tiros tras votar en la segunda vuelta presidencial en Chimbote. Luis Santiago Bocanegra, de 44 años, recibió al menos cuatro disparos. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La violencia volvió a teñir de sangre la jornada electoral en el país. Un padre de familia identificado como Luis Santiago Bocanegra Narro, de 44 años, fue asesinado a tiros pocas horas después de emitir su voto en la segunda vuelta presidencial, en el asentamiento humano Villa España, en Chimbote, región Áncash.

Según información preliminar, la víctima se encontraba reunida con un grupo de amigos frente a una tienda de la zona, donde compartían bebidas alcohólicas tras culminar su jornada laboral.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Testigos señalaron que un sujeto llegó caminando al lugar, observó a Bocanegra y se retiró momentáneamente. Luego regresó y le disparó al menos cuatro veces. Los proyectiles lo impactaron. Aunque fue trasladado de emergencia al Hospital La Caleta, los médicos solo certificaron su fallecimiento tras su ingreso.

PUEDES VER: Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

lr.pe

¿Cuál fue el móvil del crimen en Chimbote?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, Bocanegra trabajaría en el rubro de construcción civil y realizaba labores de vigilancia en una obra pública cercana. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas relacionado con presuntas rencillas surgidas en ese entorno laboral.

Tras cometer el crimen, el atacante huyó caminando por las calles del asentamiento humano Villa España y, hasta el momento, no ha sido identificado ni capturado. Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para iniciar las diligencias e intentar recopilar imágenes de cámaras de seguridad cercanas.

Sin embargo, vecinos indicaron que en el punto exacto donde ocurrió el asesinato no existen cámaras de videovigilancia, lo que dificulta las investigaciones. Pese a ello, las autoridades continúan revisando registros de dispositivos instalados en zonas aledañas.

PUEDES VER: Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

lr.pe

Investigan antecedentes

Familiares y personas cercanas describieron a Luis Bocanegra como un hombre tranquilo y dedicado a su familia. La Policía también evalúa información vinculada a antecedentes por un presunto delito de robo, dato que forma parte de las investigaciones en curso.

El crimen ocurrió en medio de la jornada electoral del domingo 7 de junio y vuelve a evidenciar el avance del sicariato y la inseguridad que golpean a distintas ciudades del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Resultados en Áncash entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conoce AQUÍ el conteo de votos, según ONPE

Resultados en Áncash entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conoce AQUÍ el conteo de votos, según ONPE

LEER MÁS
Mujer vive hace 15 años en Comas, pero le asignaron un local de votación en Áncash: “No conozco esa región”

Mujer vive hace 15 años en Comas, pero le asignaron un local de votación en Áncash: “No conozco esa región”

LEER MÁS
Músico acusado de abuso es hallado muerto en comisaría de Nuevo Chimbote en extrañas circunstancias

Músico acusado de abuso es hallado muerto en comisaría de Nuevo Chimbote en extrañas circunstancias

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

LEER MÁS
Fue condenado a cadena perpetua por un apodo y lleva 13 años en prisión: ahora el TC decidirá si recupera su libertad

Fue condenado a cadena perpetua por un apodo y lleva 13 años en prisión: ahora el TC decidirá si recupera su libertad

LEER MÁS
Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025