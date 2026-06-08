Votó en la segunda vuelta y horas después fue ejecutado: padre de familia es asesinado en Chimbote

Un padre de familia fue asesinado a tiros tras votar en la segunda vuelta presidencial en Chimbote. Luis Santiago Bocanegra, de 44 años, recibió al menos cuatro disparos. | Composición LR

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La violencia volvió a teñir de sangre la jornada electoral en el país. Un padre de familia identificado como Luis Santiago Bocanegra Narro, de 44 años, fue asesinado a tiros pocas horas después de emitir su voto en la segunda vuelta presidencial, en el asentamiento humano Villa España, en Chimbote, región Áncash.

Según información preliminar, la víctima se encontraba reunida con un grupo de amigos frente a una tienda de la zona, donde compartían bebidas alcohólicas tras culminar su jornada laboral.

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Testigos señalaron que un sujeto llegó caminando al lugar, observó a Bocanegra y se retiró momentáneamente. Luego regresó y le disparó al menos cuatro veces. Los proyectiles lo impactaron. Aunque fue trasladado de emergencia al Hospital La Caleta, los médicos solo certificaron su fallecimiento tras su ingreso.

¿Cuál fue el móvil del crimen en Chimbote?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, Bocanegra trabajaría en el rubro de construcción civil y realizaba labores de vigilancia en una obra pública cercana. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas relacionado con presuntas rencillas surgidas en ese entorno laboral.

Tras cometer el crimen, el atacante huyó caminando por las calles del asentamiento humano Villa España y, hasta el momento, no ha sido identificado ni capturado. Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para iniciar las diligencias e intentar recopilar imágenes de cámaras de seguridad cercanas.

Sin embargo, vecinos indicaron que en el punto exacto donde ocurrió el asesinato no existen cámaras de videovigilancia, lo que dificulta las investigaciones. Pese a ello, las autoridades continúan revisando registros de dispositivos instalados en zonas aledañas.

Investigan antecedentes

Familiares y personas cercanas describieron a Luis Bocanegra como un hombre tranquilo y dedicado a su familia. La Policía también evalúa información vinculada a antecedentes por un presunto delito de robo, dato que forma parte de las investigaciones en curso.

El crimen ocurrió en medio de la jornada electoral del domingo 7 de junio y vuelve a evidenciar el avance del sicariato y la inseguridad que golpean a distintas ciudades del país.

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