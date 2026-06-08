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Indecopi multó a inmobiliarias con más de S/3 millones por infringir derechos de consumidores: ¿cómo evitar ser víctima?

Las penalidades son, en su mayoría, por incumplir condiciones ofrecidas y entregar información insuficiente. Ante ello, el organismo brindó una serie de recomendaciones a los usuarios.

Sanción se impuso contra el sector de construcción e inmobiliario
Sanción se impuso contra el sector de construcción e inmobiliario | Composición LR / Indecopi
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En lo que va del 2026, el Indecopi impuso 269 sanciones en el sector construcción e inmobiliario, que suman un total de 592,84 UIT, equivalentes a S/3.260.620. Las penalidades responden a infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, principalmente vinculadas al incumplimiento de condiciones ofrecidas y a la entrega de información insuficiente.

Debido a que la estadística posiciona a este grupo como el segundo más sancionado por la institución, al igual que en 2025, el organismo brindó una serie de recomendaciones a las personas interesadas en adquirir algún inmueble para evitar ser víctima de malas prácticas antes, durante y después de la compra.

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¿Qué medidas considerar al comprar un inmueble?

Según el Indecopi, los ciudadanos deben exigir información clara y detallada antes de suscribir cualquier contrato de compraventa de un inmueble. Entre el material que se debe consultar se encuentran el historial de la constructora, las licencias de edificación y las características relevantes de la obra.

Asimismo, los usuarios tienen la responsabilidad de verificar que el contrato de compraventa incluya la identificación de las partes, la descripción del inmueble, sus características, el precio, la forma de pago y las penalidades, además de comprobar el saneamiento físico y legal del bien.

Si es un bien terminado, se debe recibir copia de la partida registral y los planos de las instalaciones, incluidos los de servicios comunes; mientras que si es un bien a futuro, corresponde la entrega de la resolución municipal que aprueba el proyecto de habilitación urbana, el plano de lotización, entre otros documentos.

Después de la compra, el consumidor tiene derecho a revisar el estado del inmueble y dejar constancia por escrito de su conformidad o disconformidad respecto de las condiciones de entrega, incluidos posibles desperfectos. Este registro es clave porque puede servir como medio probatorio ante un eventual reclamo o denuncia administrativa.

¿Cómo proceder ante una irregularidad?

Según la Guía sobre productos y servicios inmobiliarios del Indecopi, el proveedor no puede modificar de manera unilateral las condiciones pactadas sin el consentimiento del consumidor. Por ende, si el usuario se muestra disconforme con algún punto del proceso, puede solicitar el Libro de Reclamaciones del proveedor.

Además, puede recurrir al servicio Reclama Virtual del organismo, a la Defensoría del Cliente Inmobiliario o al Arbitraje de Consumo, así como presentar una denuncia administrativa ante los órganos resolutivos del ente supervisor.

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