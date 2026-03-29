HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     
Sociedad

Ayacucho: Lluvias sin tregua dejan destrozos y colapsos en el Vraem

Es el segundo desborde del río Sanquirhuato (Ayna) en menos de un mes. Con un dron de última generación el Ejército monitorea la zona. Población ha sido golpeada y clama ayuda para mitigar las inundaciones y destrozos que han dejado en viviendas, calles y comercios.

Desborde del río volvió a causar daños materiales en Ayna.
Desborde del río volvió a causar daños materiales en Ayna.

La primera vez que los vecinos del distrito ayacuchano de Ayna, en el Vraem, enfrentaron una emergencia por desborde del río Sanquirhuato, en el sector de San Francisco, fue el 6 de marzo. Las autoridades venían mitigando los efectos de esa destrucción cuando el 28 de marzo hubo otra inundación. Fue igual de grave como la anterior.

Lo dicen los afectados sin necesidad de cifras: “Se temía lo peor, no ha paraba de llover”. Las calles amanecieron con lodo y agua que pesan como una amenaza.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Voceros de la municipalidad distrital de Ayna San Francisco informaron a la población que el desborde del río Sanquirhuato se debió al incremento considerable de su caudal.

En ese sentido, exhortaron a los vecinos que intentan retornar a sus viviendas ubicadas en zonas afectadas a no hacerlo por su propia seguridad, ya que el riesgo se mantiene latente.

PUEDES VER: Crecida de ríos provoca desbordes, destruye vías y deja poblaciones aisladas en distintas regiones del Perú

Maquinaria pesada y un equipo técnico del Gobierno Regional de Ayacucho, en coordinación con la municipalidad distrital de Ayna, se encuentran en el lugar ejecutando acciones para salvaguardar la integridad de la población

Entre tanto, ante las fuertes precipitaciones que provocaron el desborde del río Sanquirhuato, el sector Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desplegó equipos especializados, unidades móviles y tecnología de última generación (dron) para asistir a las familias damnificadas y reestablecer la transitabilidad, en Ayacucho.

larepublica.pe

En coordinación con las autoridades locales del sector San Francisco, distrito de Ayna, el Ejército realizó vuelos de reconocimiento con drones para evaluar los daños en infraestructuras.

La operación estuvo a cargo de la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Batallón de Comandos N.° 116. El personal militar identificó las áreas donde el desborde afectó severamente viviendas, servicios básicos e infraestructura de transporte.

Tras el reconocimiento aéreo, el contingente de 35 efectivos se desplazó con herramientas manuales y camionetas para iniciar los trabajos de remoción de escombros y lodo, labores que buscan cuidar la integridad de las familias y mejorar la transitabilidad en la zona.

PUEDES VER: Río Huallaga alcanza punto crítico y Senamhi emite alerta por posibles inundaciones en más de 10 zonas de Huánuco

“Desde el 6 de marzo y ahora este fin de semana fueron los días más caóticos que hemos vivido. Hace años pasó algo igual, pero no así; esa vez no nos sacaron de la casa, se entró el agua y ahí estuvimos, nadie nos hizo evacuar, pero ahora vea, mi casa sigue con agua y allá nadie puede vivir, nos enfermamos”, cuenta Lorena mientras arrulla en sus brazos a un niño con discapacidad.

Están en un cuarto improvisado por un familiar. Los primeros días, luego del 6 de marzo “no trajeron ni agua, que es lo que ahora nos sobra”, se ríe de impotencia.

Notas relacionadas
Crecida de ríos provoca desbordes, destruye vías y deja poblaciones aisladas en distintas regiones del Perú

Crecida de ríos provoca desbordes, destruye vías y deja poblaciones aisladas en distintas regiones del Perú

LEER MÁS
Desborde de río Sarkihuato en VRAEM destruye más de 30 viviendas y deja ciudadanos atrapados

Desborde de río Sarkihuato en VRAEM destruye más de 30 viviendas y deja ciudadanos atrapados

LEER MÁS
Desborde de río en Ayacucho deja 155 viviendas afectadas y pone en riesgo puente y colegios

Desborde de río en Ayacucho deja 155 viviendas afectadas y pone en riesgo puente y colegios

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujetos asesinan a taxista tras engañarlo al pedir servicio por aplicativo en Puente Piedra

Sujetos asesinan a taxista tras engañarlo al pedir servicio por aplicativo en Puente Piedra

LEER MÁS
Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

LEER MÁS
Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

LEER MÁS
Esta carrera de Ingeniería superó a Medicina como la mejor pagada en Lima Metropolitana: sueldo supera los S/15.000

Esta carrera de Ingeniería superó a Medicina como la mejor pagada en Lima Metropolitana: sueldo supera los S/15.000

LEER MÁS
Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

LEER MÁS
Reniec extiende su horario de atención para la obtención del DNI antes de las elecciones: ¿en qué agencias?

Reniec extiende su horario de atención para la obtención del DNI antes de las elecciones: ¿en qué agencias?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Encuestas presidenciales 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan, mientras que Carlos Álvarez sube al tercer lugar

DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

'Una noche de salsa 14' reunió a grandes exponentes del género con momentos inolvidables en Lima

Sociedad

DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

Sujetos asesinan a taxista tras engañarlo al pedir servicio por aplicativo en Puente Piedra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Encuestas presidenciales 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga se estancan, mientras que Carlos Álvarez sube al tercer lugar

Pedro Castillo ratifica su respaldo a Roberto Sánchez como su candidato en las Elecciones 2026: "Le entregué mi sombrero"

Elecciones 2026: 6 planchas presidenciales no presentaron informe de gastos en campaña ante la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025