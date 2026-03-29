Ayacucho: Lluvias sin tregua dejan destrozos y colapsos en el Vraem

La primera vez que los vecinos del distrito ayacuchano de Ayna, en el Vraem, enfrentaron una emergencia por desborde del río Sanquirhuato, en el sector de San Francisco, fue el 6 de marzo. Las autoridades venían mitigando los efectos de esa destrucción cuando el 28 de marzo hubo otra inundación. Fue igual de grave como la anterior.

Lo dicen los afectados sin necesidad de cifras: “Se temía lo peor, no ha paraba de llover”. Las calles amanecieron con lodo y agua que pesan como una amenaza.

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Voceros de la municipalidad distrital de Ayna San Francisco informaron a la población que el desborde del río Sanquirhuato se debió al incremento considerable de su caudal.

En ese sentido, exhortaron a los vecinos que intentan retornar a sus viviendas ubicadas en zonas afectadas a no hacerlo por su propia seguridad, ya que el riesgo se mantiene latente.

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Maquinaria pesada y un equipo técnico del Gobierno Regional de Ayacucho, en coordinación con la municipalidad distrital de Ayna, se encuentran en el lugar ejecutando acciones para salvaguardar la integridad de la población

Entre tanto, ante las fuertes precipitaciones que provocaron el desborde del río Sanquirhuato, el sector Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desplegó equipos especializados, unidades móviles y tecnología de última generación (dron) para asistir a las familias damnificadas y reestablecer la transitabilidad, en Ayacucho.

En coordinación con las autoridades locales del sector San Francisco, distrito de Ayna, el Ejército realizó vuelos de reconocimiento con drones para evaluar los daños en infraestructuras.

La operación estuvo a cargo de la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Batallón de Comandos N.° 116. El personal militar identificó las áreas donde el desborde afectó severamente viviendas, servicios básicos e infraestructura de transporte.

Tras el reconocimiento aéreo, el contingente de 35 efectivos se desplazó con herramientas manuales y camionetas para iniciar los trabajos de remoción de escombros y lodo, labores que buscan cuidar la integridad de las familias y mejorar la transitabilidad en la zona.

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“Desde el 6 de marzo y ahora este fin de semana fueron los días más caóticos que hemos vivido. Hace años pasó algo igual, pero no así; esa vez no nos sacaron de la casa, se entró el agua y ahí estuvimos, nadie nos hizo evacuar, pero ahora vea, mi casa sigue con agua y allá nadie puede vivir, nos enfermamos”, cuenta Lorena mientras arrulla en sus brazos a un niño con discapacidad.

Están en un cuarto improvisado por un familiar. Los primeros días, luego del 6 de marzo “no trajeron ni agua, que es lo que ahora nos sobra”, se ríe de impotencia.