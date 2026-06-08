Fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva para 9 policía de Vitarte

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La Fiscalía Corporativa Anticorrupción de Lima Este (Segundo Despacho) solicitó 18 meses de prisión preventiva para nueve policías de la Comisaría PNP Vitarte, quienes habrían exigido coimas a choferes en la carretera Central para no imponerles papeletas de tránsito.

Este pedido se evaluará en audiencia este martes 9 de junio al mediodía. La medida de coerción incluye al comisario de dicha dependencia policial, comandante José Velásquez.

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Todos son investigados por los delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Esta investigación por corrupción funcional remeció a la Policía Nacional en Lima Este. Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), en estrecha coordinación con representantes del Ministerio Público, ejecutaron la detención preliminar de los efectivos tras varios allanamientos que incluyeron la misma dependencia.

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Los efectivos son sindicados como presuntos autores del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, luego de que un grupo de transportistas de la carretera Central denunciara que eran extorsionados de manera sistemática por el personal policial.

De acuerdo con las indagaciones preliminares a cargo del fiscal adjunto provincial Dacio Felles Isidro, los policías implicados habrían estructurado una presunta red criminal dedicada al patrullaje.

El plan consistía en interceptar de manera concertada a los conductores en plena vía pública para exigirles sumas considerables de dinero a cambio de dejarlos transitar sin imponerles papeletas de tránsito.

Los uniformados obligaban a sus víctimas a dirigirse a agencias bancarias para retirar dinero en efectivo si manifestaban no tener fondos al momento de la intervención.

El Poder Judicial identificó como presunto cabecilla de esta organización al alférez PNP Diego García. Junto a él, fueron detenidos los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huaman, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.