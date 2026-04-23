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Rescatan a gerente de centro comercial secuestrada en el Callao: PNP detuvo a dos implicados en Pisco

Las autoridades detuvieron a dos sospechosos relacionados con la organización criminal. Otros implicados han huido a Venezuela. La PNP continúa la búsqueda de los restantes miembros.

Los implicados fueron identificados y detenidos por la Policía Nacional.
Los implicados fueron identificados y detenidos por la Policía Nacional. | Composición LR | Panamericana

Una ejecutiva de un centro comercial había sido secuestrada en el Callao cuando transitaba cerca de su vivienda. De acuerdo con la información policial, sujetos armados la interceptaron y la obligaron a subir a un vehículo para luego trasladarla a un inmueble donde permaneció retenida.

Durante su privación de la libertad, los criminales exigieron un pago de S/200.000 a cambio de la liberación de la víctima. Asimismo, amenazaron con atentar contra su vida si no se cumplía con el pedido. Las investigaciones indicaron que la mujer ya había sido extorsionada antes del secuestro.

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Secuestro de empresaria de centro comercial

El coronel Jorge Luis Carpio, jefe policial involucrado en la investigación, informó que el principal sospechoso “ya venía lanzando una serie de amenazas contra la vida y libertad de la víctima”, según indicó Panamericana TV.

Asimismo, los implicados grabaron a la gerente en estado de angustia y enviaron las imágenes a sus familiares con la finalidad de presionarlos para que accedan con el pago del dinero. Ante lo sucedido, la familia de la agraviada denunció el hecho, lo que permitió ubicar el lugar donde se encontraba la mujer.

Posteriormente, se planificó el rescate sin que se efectuara ningún pago, de acuerdo con el mencionado medio. Al respecto, Carpio indicó que el operativo culminó con la liberación de la ejecutiva, quien fue encontrada en condiciones de salud estables.

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Identifican a los implicados en el crimen

Después del rescate, las autoridades arrestaron a Carlos Ayquipa, conocido como 'Carloncho', en el Callao, y a Jorge Ávila, alias 'Loco Ávila', en Pisco. Ambos estarían directamente relacionados con la banda responsable del secuestro. Otros implicados lograron escapar del país antes de ser capturados y actualmente se encuentran en Venezuela, según confirmó la PNP.

La PNP sigue trabajando para localizar y detener al resto de los miembros de la organización criminal, que se habría especializado en secuestros y extorsiones en la región. Las autoridades instan a la población a reportar cualquier actividad sospechosa y reiteran su compromiso en la lucha contra estas bandas delictivas que operan en el país.

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