Detienen a funcionarios y un policía por integrar presunta red que alteraba papeletas en Puno

Detención de funcionarios en Puno | Composición LR / Foto: Liubomir Fernández / La República

Detención de funcionarios en Puno | Composición LR / Foto: Liubomir Fernández / La República

Cinco personas, entre ellas dos funcionarios de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno y un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron detenidos por su presunta vinculación con una red de corrupción en la región. Según las investigaciones, la banda alteraba papeletas para favorecer a conductores infractores.

La intervención se realizó como parte de un megaoperativo denominado 'Los manchaditos de la corrupción', ejecutado entre la noche del martes 22 y miércoles 23 de abril por la Región Policial Puno. Los implicados son investigados por los presuntos delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias.

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¿Quiénes integrarían la red de corrupción en Puno?

Entre los intervenidos figuran Willy Wilson Cáceres Pauro, subgerente de Registro de Transportes; Jesús Virgilio Maquera Arrazola, administrativo de la Oficina de Liberación Vehicular; y el efectivo de la PNP José Rolando Vilca Rivas; además de los ciudadanos Franz Henry Quispe Ticona y Mario Flores Condemayta.

Durante el operativo, que contó con 33 efectivos especializados y movilizó a 77 agentes y 20 vehículos para ejecutar los allanamientos en 11 inmuebles, el Ministerio Público incautó documentos, bienes y objetos vinculados a la red, cuya revisión será clave para el proceso judicial.

¿Qué actos se les imputa a los miembros de esta organización?

De acuerdo con las indagaciones, la red habría actuado durante 2024 y 2025 articulando actores claves para cometer fraudes en el sistema de tránsito, como la desaparición de expedientes y la liberación indebida de vehículos. Uno de los casos implica a un conductor ebrio cuyo auto fue liberado de manera irregular, evitando así una denuncia fiscal.

Además de los detenidos, la investigación alcanza a otras personas presuntamente vinculadas a esta banda: Javier Ponce Roque (alcalde de Puno), Danny Helberth Guerra Bueno (exgerente de Transportes), Fredy Gallegos Flores, Jean Carlos Quispe Pérez, Lourdes Zellydeth Pacco Yupanqui, Jonathan Cristian Guerra Monzón (regidor MPP), teniente PNP Eva Irene Mamani Choque, SO3 PNP Alan Enrique Murillo Laura, SO PNP María Fernanda Salazar Linares y SO PNP Kevin Antony Cuevas Romero.

No obstante, en el marco de este proceso, el Poder Judicial declaró infundado el requerimiento de detención preliminar contra estos investigados, al considerar que no se cumplió con el estándar de sospecha plausible ni con la debida individualización de cargos. En ese sentido, ordenó que continúen el proceso en libertad bajo reglas de comparecencia.

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