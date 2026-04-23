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Un coronel, un capitán y 5 suboficiales PNP detenidos por el robo de lingote de oro

Ahora investigados por la presunta apropiación y venta de un lingote de oro en mayo de 2023. Asimismo por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, debido a que, producto del levantamiento del secreto bancario de uno de los investigados, se halló ingresos en sus cuentas por S/ 31 000 000.

Intervención a policías por presunto robo y venta de lingote de oro.
Intervención a policías por presunto robo y venta de lingote de oro.

Dos oficiales y cinco suboficiales de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos por sus presuntos vínculos en la red 'Los Oropeza', y ahora investigados por la presunta apropiación y venta de un lingote de oro en mayo de 2023. Las detenciones se ejecutaron en los departamentos de Lima y Huánuco.

Así lo confirmaron fuentes de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Segundo Despacho) que esta madrugada dirigieron un megaoperativo de allanamiento en 13 inmuebles de Lima y logró esta detención preliminar judicial.

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Entre los detenidos figuran el coronel PNP Rafael Morón, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc)-San Juan de Lurigancho; Jorge Benites, capitán en actividad de la PNP, así como los suboficiales de segunda y tercera Hugo Arce, Edwin Portocarrero, Mauro Gamarra, Leonardo Estremadoyro y Anthony Carranza.

De acuerdo con las indagaciones de la fiscal provincial Norah Córdova, habrían intervenido en el hecho efectivos policiales de la Brecc-San Juan de Lurigancho y agentes de la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Ellos habrían cambiado una barra de oro por otra de cobre para generar ganancias ilícitas.

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Se investiga, asimismo, los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, debido a que, producto del levantamiento del secreto bancario de uno de los investigados, se halló ingresos en sus cuentas por S/31.000.000.

La declaración de un colaborador eficaz por otro caso similar en julio de 2023 contribuyó también a identificar a los presuntos responsables del cambio y venta de la barra de oro.

Cabe precisar que también se ejecuta la retención en forma de embargo de los 31 millones de soles en la sede central del banco que contiene el dinero en cuatro cuentas. La diligencia es dirigida por el fiscal adjunto provincial Reynaldo Mina Abanto.

El megaoperativo contó con la participación de un total de 14 fiscales y el apoyo integral del personal fiscal y administrativo del despacho fiscal a cargo de la investigación, así como los miembros de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), SUAT y Grecco de la Policía Nacional.

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