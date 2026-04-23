Un chofer y un cobrador de combi, pertenecientes a la empresa P.A.S.A. y que cubre la ruta Callao-Lima, fueron baleados a pocos metros del hospital Barton en el Callao, durante la mañana del jueves 23 de abril. Tras el hecho, las unidades han dejado de circular por la avenida Argentina por precaución.

De acuerdo con los testigos, la balacera sorprendió a los transeúntes que esperaban abordar el vehículo en uno de los paraderos cerca del nosocomio. “Escuché cuatro balas. Todos los vecinos entramos corriendo, hemos huido (…) No imaginaba una balacera (cerca al hospital)”, contó una residente que estuvo dentro de un local cuando ocurrió el ataque.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Nota en desarrollo