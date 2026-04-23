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Sociedad

Litoral peruano bajo alerta por oleaje anómalo, según la Marina de Guerra: fenómeno se mantendrá hasta el 30 de abril

La Dirección de Hidrografía y Navegación advierte variaciones en el oleaje: ligero en el norte y moderado en el centro y sur del país. Estas condiciones serán monitoreadas hasta su normalización.

Oleaje anómalo en el litoral peruano genera olas de mayor altura y restricciones en actividades marítimas.
Oleaje anómalo en el litoral peruano genera olas de mayor altura y restricciones en actividades marítimas. | Foto: composición LR/Agencia Andina

El litoral peruano continuará bajo alerta por oleaje anómalo hasta el 30 de abril, según informó la Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Desde el 23 de abril, el incremento del tamaño de las olas —que alcanza entre un 50% y hasta el doble de su altura habitual— viene afectando distintas actividades marítimas, incluyendo operaciones portuarias y pesca artesanal.

La situación impacta de manera diferenciada a lo largo de la costa, generando restricciones en puertos y riesgos para poblaciones ubicadas en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. Las autoridades mantienen vigilancia permanente y coordinación con gobiernos locales para reducir posibles afectaciones en zonas costeras.

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Fenómeno natural afecta puertos y paraliza pesca artesanal en varias regiones

El cierre preventivo de puertos ha provocado la paralización de la actividad pesquera en distintas localidades. En Chimbote, por ejemplo, más de 2.000 pescadores artesanales han suspendido sus labores debido a las condiciones adversas del mar, lo que ha reducido de forma significativa la extracción de recursos hidrobiológicos, según mencionó Ángel Eslava, representante de este gremio, en una conversación con TV Perú.

Ante este escenario, el abastecimiento local se ha visto limitado y ha sido compensado con productos provenientes del norte del país. Solo un grupo reducido de trabajadores mantiene actividades mínimas, mientras el resto permanece a la espera de que las condiciones marítimas permitan retomar sus operaciones habituales.

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Zonas afectadas ante oleaje anómalo en el litoral peruano

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación, el comportamiento del oleaje presenta variaciones según cada tramo del litoral peruano. En el norte, desde Tumbes hasta Salaverry, predomina un oleaje ligero proveniente del suroeste, con menor impacto en comparación con otras zonas.

En el litoral centro, que se extiende desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, se prevé un incremento a oleaje moderado a partir del 26 de abril, especialmente en sectores como el Callao, con una reducción progresiva hacia el 27 y 28 de abril. En el sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el patrón es similar: el oleaje se intensifica desde el 25 de abril y luego disminuye gradualmente.

Estas condiciones corresponden a niveles de oleaje ligero a moderado, según la clasificación oficial, y se mantendrán bajo monitoreo hasta su normalización.

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