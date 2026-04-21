Joven padre desaparece en playa La Chira de Chorrillos cuando celebraba el cumpleaños de su hijo

Jorge Armando Cuba desaparece en el mar de la playa La Chira en Chorrillos | Captura Latina

Jorge Armando Cuba desaparece en el mar de la playa La Chira en Chorrillos | Captura Latina

Jorge Armando Cuba, de 34 años, desapareció en el mar de la playa La Chira, en Chorrillos, el domingo 19 de abril luego de ser arrastrado por una ola mientras celebraba el cumpleaños de su hijo junto a su familia. Sus parientes llegaron desde San Juan de Lurigancho para pasar el día en la playa, pero la reunión terminó en tragedia.

Según relató su tía, el hecho ocurrió cuando todos se encontraban cerca de una peña, en la orilla. En cuestión de segundos, el fuerte oleaje sorprendió al joven y lo arrastró mar adentro sin que sus familiares pudieran rescatarlo.

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“Me retiré con mis hijos por la parte de acá y cuando volteo, ya no estaba, lo estaba arrastrando”, contó la mujer a Latina Noticias.

Piden apoyo urgente de la Marina

Tras la desaparición, los familiares intentaron ubicarlo sin éxito y exigieron mayor apoyo para intensificar la búsqueda. La tía de la víctima hizo un pedido público para que la Marina de Guerra del Perú intervenga con más recursos.

“Que venga la Marina, que nos ayuden, que vengan con drones, con helicópteros, con barcos, con yates, no sé, pero que vengan a ayudarme para recuperar a mi sobrino”, manifestó.

Hasta el momento, la familia continúa esperando que las labores de rescate permitan hallar el cuerpo de Jorge para darle sepultura.

Playa La Chira suma otro caso de ahogamiento

De acuerdo con la Policía de Salvataje, en lo que va del 2026 se han registrado 22 casos de personas ahogadas, y el de Jorge Armando Cuba sería el segundo ocurrido en la playa La Chira.

El técnico de la Brigada de Rescate, Edgar Vaca Rojas, explicó que el accidente se produjo por el oleaje anómalo registrado esta semana y por la cercanía de la víctima a la orilla. La Chira es considerada una de las playas más peligrosas de Chorrillos debido a sus olas impredecibles, incluso para bañistas con experiencia.

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