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Detienen a coronel de la PNP por presunta implicancia en robo de lingote de oro: habría sido vendido por US$200.000

La autoridad policial, Morón Díaz, fue detenido durante un operativo contra la red Los Oropesa por el supuesto robo de un lingote de oro dentro de una sede de la Dirincri.

El detenido es investigado por su presunta implicancia en la organización criminal Los Oropesa
El detenido es investigado por su presunta implicancia en la organización criminal Los Oropesa | Composición LR

La unidad anticorrupción de la policía, junto con el Ministerio Público, arrestaron en la madrugada al coronel Morón Díaz, quien lidera la División de Investigación de Bandas Criminales, en su vivienda en La Molina. A él se le acusa de estar supuestamente relacionado con la banda delictiva conocida como Los Oropesa. De acuerdo con la fiscalía, el alto mando policial estaría implicado en sustituir un lingote de oro auténtico por una copia de cobre dentro de las instalaciones de la Dirincri.

Desde las 4:00 a. m., las autoridades llevaron a cabo un operativo en varias regiones del país para ejecutar la orden de detención preliminar contra siete individuos. La policía comunicó que las operaciones se realizaron simultáneamente en propiedades situadas en Lima, Cajamarca y Huánuco.

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Presunto robo del lingote ocurrió en el 2023

Según precisa la tesis fiscal, los hechos se remontan a mayo del 2023, cuando un grupo de efectivos policiales interceptó al empresario extranjero Kevin Valencia Muñoz con la finalidad de incautarle cuatro lingotes de oro.

Las investigaciones indican que, antes de entregar el material valioso, un suboficial tomó fotografías a las piezas originales para mandar a fabricar réplicas exactas a base de cobre. De acuerdo con el colaborador eficaz, conocido como agente Pepe, el lingote de oro fue reemplazado en la sede central de la Dirincri.

La Fiscalía indicó que los agentes implicados comercializaron el lingote real por un monto aproximado de más de US$200.000 mientras entregaban el objeto falso a las autoridades correspondientes para las diligencias del caso.

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