Cae peligrosa banda que extorsionaba a empresas de transporte público 14, E y T en Chorillos
El operativo, realizado por el Escuadrón Verde Eterna Norte 2, incautó armas, municiones y sustancias ilegales. Los detenidos enfrentan cargos de extorsión y tenencia ilegal de armas
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Siete presuntos integrantes de la organización criminal Los Miserables del Sur fueron detenidos durante un operativo policial en el distrito de Chorrillos. La banda es investigada por extorsionar a empresas de transporte público y dedicarse a la microcomercialización de drogas en la zona.
La intervención estuvo a cargo de agentes del Escuadrón Verde Eterna Norte 2 en el asentamiento humano Costa Peruana. Según informó el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, los detenidos estarían implicados en delitos como extorsión, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas.
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De acuerdo con la Policía, los sujetos enviaban mensajes amenazantes a sus víctimas —principalmente transportistas de las líneas 14, E y T— para exigir pagos bajo amenazas de muerte. En uno de los celulares incautados se halló un texto que evidencia el nivel de violencia con el que operaban: “No quieren pagar, se van a morir uno por uno como perros”.
Durante el operativo, los agentes incautaron dos armas de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, celulares, una motocicleta y sustancias ilícitas. Además, se informó que varios de los intervenidos registran antecedentes por robo agravado, hurto, tráfico de drogas e incluso tentativa de homicidio. Tres de ellos ya habían cumplido condenas de entre cinco y 14 años de prisión.
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Detenidos en Chorrillos
Los detenidos fueron trasladados a la Depincri de Chorrillos, donde continúan las investigaciones para determinar el alcance de la organización y la posible participación de otros implicados.
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