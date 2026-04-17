Disparan contra bus de Etul4sa con pasajeros a bordo en plena avenida Guardia Civil en Chorrillos

Un ataque armado en Chorrillos generó pánico entre los pasajeros de un bus de Etul4sa, que fue baleado la noche del 16 de abril. Afortunadamente, no hubo heridos. | composición LR

Un ataque armado en Chorrillos generó pánico entre los pasajeros de un bus de Etul4sa, que fue baleado la noche del 16 de abril. Afortunadamente, no hubo heridos. | composición LR

Un nuevo ataque armado contra el transporte público generó pánico en el distrito de Chorrillos. Un bus de la empresa Etul4sa, que cubría su ruta habitual, fue baleado mientras trasladaba pasajeros la noche del jueves 16 de abril.

Según información preliminar, el atentado ocurrió alrededor de las 9.00 p. m. en la cuadra cinco de la avenida Guardia Civil. La unidad, conocida como la “E”, fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon al menos cinco veces contra el vehículo.

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Atentado en Chorrillos

A pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron heridos. Ninguno de los proyectiles alcanzó al conductor ni a los pasajeros que se encontraban dentro del bus en ese momento.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar y abandonaron la motocicleta minutos después. Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área, mientras peritos de criminalística iniciaron las diligencias para recoger evidencias, como casquillos de bala.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del atentado. Sin embargo, vecinos del distrito expresaron su preocupación por el incremento de la delincuencia y exigieron mayor presencia policial, ya que no sería la primera vez que esta empresa de transporte es blanco de ataques.

Empresa ya ha sido atacada

En noviembre de 2025, otra unidad de Etul4sa también fue baleada en Chorrillos, en un contexto marcado por protestas del sector transporte contra el sicariato y la extorsión.

En aquel entonces, el ataque dejó daños materiales en el vehículo, incluyendo la destrucción de una de sus lunas tras impactos de bala dirigidos incluso hacia la zona de pasajeros.

Este nuevo atentado refuerza la preocupación por la creciente violencia contra transportistas en Lima, una situación que continúa poniendo en riesgo tanto a conductores como a usuarios del servicio público.

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