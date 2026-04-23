De organizar fiestas a cambiar vidas: la historia detrás de Adriana Polanco y "Day Dreams & Wishes"

La fundación busca crear eventos únicos y personalizados, donde cada celebración esté diseñada para reforzar la autoestima de los niños y hacerles sentir valorados y queridos por su comunidad. | Foto: Difusión

La fundación busca crear eventos únicos y personalizados, donde cada celebración esté diseñada para reforzar la autoestima de los niños y hacerles sentir valorados y queridos por su comunidad. | Foto: Difusión

Durante años, Adriana Polanco ha trabajado diseñando celebraciones donde cada detalle está pensado para que las personas vivan una experiencia especial. Sin embargo, con el tiempo empezó a notar algo que iba más allá de la estética o de la organización de un evento. En muchas ocasiones, lo que realmente permanece en la memoria de quienes participan no es la decoración ni el montaje, sino la sensación de haber sido reconocidos y celebrados. Cuando se trata de niños, esa sensación puede ser aún más poderosa.

La idea que eventualmente se convertiría en una fundación comenzó de forma muy simple, casi doméstica. Como madre, Adriana Polanco disfrutaba organizar las fiestas de cumpleaños de sus propios hijos, imaginar temáticas, preparar pequeños detalles y observar la reacción de los niños cuando entraban en un espacio pensado exclusivamente para ellos. En esos momentos, explica, era evidente que una celebración bien diseñada podía provocar algo más que diversión momentánea. Podía crear recuerdos que los niños conservarían durante años.

Con el tiempo, esa experiencia personal empezó a mezclarse con una realidad que veía con frecuencia fuera de su casa. Muchas familias simplemente no tienen la posibilidad de organizar ese tipo de celebraciones para sus hijos. En muchos hogares, las prioridades económicas obligan a concentrarse en necesidades básicas como la renta, la alimentación o los gastos cotidianos, dejando poco espacio para organizar fiestas de cumpleaños o actividades especiales.

Adriana Polanco recuerda haber pensado en ello con bastante claridad. "Hay padres que realmente quisieran hacerlo, pero no pueden", comenta. "Cuando lo miras de cerca entiendes que algo que para algunos parece normal para otros simplemente no es posible". Esa reflexión fue el punto de partida para lo que más tarde se convertiría en Day Dreams & Wishes, la fundación que decidió crear con la intención de ofrecer celebraciones completas a niños cuyas familias atraviesan dificultades económicas.

La propuesta de la fundación no se limita a entregar regalos o apoyos simbólicos. La intención es recrear la experiencia completa de una celebración diseñada específicamente para el niño o la niña protagonista. Cada evento se construye alrededor de sus intereses, su personalidad y las cosas que le entusiasman, desde temáticas inspiradas en cuentos o superhéroes hasta celebraciones relacionadas con deportes, arte o actividades creativas. La decoración, los dulces, la música y las actividades se organizan para que el menor sienta que ese día fue pensado especialmente para él.

Según Adriana, el objetivo no es simplemente organizar una fiesta. Lo que busca la fundación es crear un momento que refuerce la autoestima de los niños y les recuerde que su comunidad también se preocupa por ellos. "Cuando un niño entra en un lugar que fue preparado pensando en él, su reacción lo dice todo", explica. "Se siente visto, se siente importante, y ese tipo de experiencias pueden quedarse con ellos durante mucho tiempo".

La fundación se construye alrededor de tres ideas que resumen el espíritu del proyecto: esperanza, amor y alegría. Esperanza para familias que atraviesan momentos difíciles, amor expresado a través de la dedicación con la que se prepara cada celebración, y alegría como resultado de un día que busca convertirse en un recuerdo significativo para el niño.

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El proyecto también pretende involucrar a otros miembros de la comunidad. Adriana Polanco imagina la fundación como una iniciativa en la que puedan participar empresas locales, profesionales del sector de eventos, voluntarios y patrocinadores interesados en aportar recursos o talento para hacer posible cada celebración. Decoradores, fotógrafos, diseñadores, animadores y pasteleros, entre otros profesionales, pueden contribuir a transformar un espacio sencillo en una experiencia memorable.

En ese sentido, Day Dreams & Wishes también refleja algo del recorrido profesional de su fundadora. Después de años organizando eventos, Adriana conoce bien el trabajo colectivo que hay detrás de cada producción. Sabe que una celebración memorable rara vez depende de una sola persona; suele ser el resultado de varios profesionales que colaboran para construir una experiencia completa.

El plan inicial contempla trabajar junto a escuelas, organizaciones comunitarias y otras entidades sin fines de lucro que puedan ayudar a identificar a los niños que más podrían beneficiarse de este tipo de iniciativas. De esa forma, cada celebración se planifica con atención a la historia particular de cada familia, evitando que el proyecto se convierta simplemente en un gesto simbólico.

Para Adriana Polanco, el nacimiento de la fundación representa una extensión natural de algo que ha formado parte de su vida durante años. Si su trabajo profesional ha consistido en diseñar celebraciones para distintos clientes, este proyecto le permite aplicar esa misma creatividad con un propósito social más amplio. En lugar de medir el éxito por el tamaño del evento o la escala de la producción, el impacto se mide en la sonrisa de un niño que, al menos por un día, siente que todo el mundo gira alrededor de su celebración.

En una ciudad como Miami, conocida por su energía y sus grandes celebraciones, la propuesta de Adriana Polanco introduce una idea sencilla pero significativa: que cada niño merece tener un momento en el que se sienta protagonista, querido y celebrado. Y cuando ese momento ocurre, el recuerdo puede durar mucho más que el tiempo que tardan en apagarse las velas de un pastel.