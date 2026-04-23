Joven peruana fue enviada al Congo tras ser deportada de EE. UU.: madre pide ayuda para su retorno

Joven se encontraba retenida por autoridades de EE. UU. hace más de un año. | Composición LR / Captura TV Perú

Joven se encontraba retenida por autoridades de EE. UU. hace más de un año. | Composición LR / Captura TV Perú

El sueño de viajar a Estados Unidos por un futuro mejor se ha convertido en una pesadilla para Hillary Estrella Amanca Vásquez (20). La joven peruana fue intervenida al intentar cruzar la frontera americana de manera irregular, pero en lugar de ser regresada al Perú, fue enviada al país africano de República del Congo.

Su madre, Flora Vásquez, denunció a La República que su hija se encuentra en dicha nación desde el 15 de abril, junto a otros seis compatriotas igualmente deportados, y pidió el apoyo de las autoridades para traerla de vuelta a territorio peruano. La mujer aseguró que no cuenta con los recursos económicos para gestionar por su cuenta el retorno de Hillary.

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Estuvo retenida por más de un año

La joven viajó al país norteamericano en diciembre del 2024, pero como no tenía la documentación requerida, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Estado de Arizona. Allí permaneció hasta el pasado 15 de abril, fecha en la que decidieron deportarla, junto a otros connacionales.

El detalle, según su madre, es que a ellos les indicaron que los iban a dejar en Perú o en un país cercano, algo muy distinto a lo que finalmente ocurrió. “Los han llevado al Congo. Les dijeron que iban a estar en un albergue, pero los dejaron en un hotel a su suerte”, señaló Vásquez en declaraciones a este medio.

Asimismo, la madre de familia descartó que su hija haya pedido expresamente ser enviada a dicho país, ya que ella misma se lo contó en una comunicación que tuvieron hace tres días. Esto en relación con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en el que se afirmó que siete ciudadanos peruanos fueron enviados al Congo desde EE. UU. “a su solicitud”.

Pide acelerar salvoconducto para su retorno

Vásquez expresó su preocupación por la integridad de su hija al encontrarse en un lugar tan lejano. “Es un país donde se escucha mucho de maltrato de niños y trata de mujeres. Ella suele estar encerrada en su cuarto porque escucha que, a altas horas de la noche, sacan gente del lugar donde está”, indicó.

Pese a que ha solicitado ayuda a la Cancillería, señaló que lo último que le informaron es que el trámite de salvoconducto para traerla de vuelta podría demorar debido a que Perú no cuenta con consulado ni embajada en el Congo, sino en Kenia. Además, desde el Consulado de Kenia le habrían pedido cubrir el costo por el viaje de regreso.

Ante ello, hace un llamado a las autoridades: “Mi pedido es que agilicen el salvoconducto y que me apoyen con el traslado. Yo no cuento con los medios económicos, trabajo en limpieza y no me alcanzaría para pagar como 9 mil o 10 mil soles por el pasaje. Por favor, al Ministerio de la Mujer o alguna aerolínea, si pudiera ayudarme, por favor”, finalizó.

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