Piura confirma cinco muertes por leptospirosis y alerta por variante agresiva detectada en pacientes

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura informó que en la región ya se suman cinco muertes por leptospirosis. Asimismo, los casos sospechosos se han incrementado desde marzo, al pasar de 54 a 117. El director de la entidad, José Olivares, explicó que la variante Interrogans Varillal, que es la que padecen los pacientes, es bastante agresiva, lo que incrementa el riesgo de muerte.

"El comportamiento del leptospira es diferente este año, porque el serotipo tiene mayores reservorios. Normalmente son roedores pero en este caso también se han encontrado en perritos y en cerdos (...) La variante que está circulando es bastante agresiva. Es necesario identificar los síntomas rápido", detalló el funcionario.

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El último fallecido en el departamento norteño por leptospira vivía en la localidad de Santa Rosa, en la provincia de Morropón. Según la Diresa Piura, la nueva víctima, quien criaba cerdos, habría vivido en condiciones insalubres.

Olivares agregó que las muertes corresponden a los distritos de Sullana, Bellavista, Piura, Castilla y Chulucanas. Además, en la mayoría de casos las víctimas han sido mujeres.

Se disparan los casos de dengue en Morropón

El director regional de Salud expuso que los casos de dengue en la región son menores que los reportados en años anteriores. Hasta la fecha, se han reportado 2.027 casos probables de dengue y 423 confirmados, así como ninguna muerte.

Por otro lado, detalló que en la última semana se ha identificado un incremento significativo de pacientes en la provincia de Morropón. "La tasa de incidencia aumentó en más de un 400%. Especialmente en el sector de Las Palmas y en zonas aledañas al distrito de Chulucanas (...) Desde el 2023 no se presentaba una incidencia tan grande", puntualizó el funcionario.

Olivares señaló que esto se debería a que la población almacena agua en tinajones y grandes baldes, lo que facilita la reproducción del Aedes aegypti. Asimismo, la población se habría mostrado renuente a recibir a los equipos de la Diresa Piura que llegan para identificar la presencia del vector y realizar la limpieza de recipientes.