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Política

"Topo" de Patricia Benavides trabaja en la Policía de Anticorrupción que investiga a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE

El mayor PNP Jorge Rodríguez Menacho está vinculado a la exfiscal por presuntamente filtrar información para favorecerla en el caso Cuellos Blancos. El partido de Ahora Nación presentó una denuncia para separarlo por sus antecedentes.

El mayor PNP Jorge Rodríguez Menacho está vinculado a la exfiscal por presuntamente filtrar información para favorecerla en el caso Cuellos Blancos | Foto: LR.
El mayor PNP Jorge Rodríguez Menacho está vinculado a la exfiscal por presuntamente filtrar información para favorecerla en el caso Cuellos Blancos | Foto: LR.

El mayor PNP Jorge Rodríguez Menacho, vinculado a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por presuntamente filtrar información a su favor, labora en la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), que investiga el supuesto fraude electoral que promueve Rafael López Aliaga y que involucra a Piero Corvetto y funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo a la información a la que accedió La República, Rodríguez Menacho participó en la detención del gerente de Gestión Electoral de ONPE, José Samamé Blas, realizada el último lunes 13 de abril.

Fuentes allegadas a este diario precisaron que el "topo" de Patricia Benavides incluso habría sido uno de los agentes PNP que interrogó a Samamé cuando declaró que el verdadero responsable del incumplimiento del contrato para la distribución del material electoral es el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez.

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Historial de Jorge Rodríguez

Antes de laborar en la Dircocor, el oficial Jorge Rodríguez se desempeñó en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y fue captado por Jorge Castillo Alva, abogado de Benavides, para beneficiarla en el caso Cuellos Blancos.

El 9 de noviembre del 2022, el capitán Jorge Rodríguez envió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un informe indicando que “no existe comunicación entre Patricia Benavides y el empresario Edwin Camayo Valverde”.

Edwin Camayo registra siete llamadas a Patricia Benavides. Rodríguez informó falsamente a la JNJ que investigaba el vínculo de Camayo con Benavides y que no mantuvieron contacto telefónico.

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José Castillo Alva incluso aseguró a Benavides que el capitán Rodríguez actuaría como testigo de descargo, esto por intermedio de su abogado Jefferson Moreno.

Por estas pruebas, Menacho fue detenido en el operativo Valkiria XI cuando se desarticuló la presunta red criminal que tejió Patricia Benavides.

Ahora Nación presenta pedido para apartar a investigador del caso

A través de una solicitud formal, el partido Ahora Nación pidió que se aparte a Jorge Rodríguez de “toda actuación investigativa” relacionada con el caso de Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE. El pedido se sustenta en los presuntos vínculos señalados previamente entre Rodríguez y la exfiscal Patricia Benavides.

“En ese sentido, se advierte que el referido oficial ha sido vinculado, a través de fuentes abiertas y reportes periodísticos, a entornos relacionados con Patricia Benavides, quien es actualmente investigada en la Carpeta Fiscal N.º 13-2023 por presuntos delitos de organización criminal y corrupción, en los que se encontrarían involucrados diversos actores del sistema de justicia”, se lee en el documento.

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López Aliaga condecoró a Patricia Benavides

La solicitud de Ahora Nación también recuerda un episodio que evidenciaría la cercanía entre Patricia Benavides y Rafael López Aliaga, uno de los principales promotores de la narrativa de fraude en el actual contexto electoral. En 2023, el entonces alcalde de Lima condecoró a Benavides con una medalla bañada en oro. En ese momento, este diario reveló que el galardón tuvo un costo de S/8.000, asumido por la Municipalidad de Lima.

El partido liderado por Alfonso López Chau precisó que las evidencias de una relación entre López Aliaga y Benavides, así como la intervención de un oficial de la PNP presuntamente vinculado a la exfiscal, “no implican, por sí mismas, la existencia de una coordinación ilícita”. No obstante, advirtió que esta situación “configura un riesgo objetivo de sesgo en la actuación investigativa, suficiente para comprometer la apariencia de imparcialidad exigida en el proceso penal”.

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