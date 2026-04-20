Asaltan a mayor de la PNP y le roban 30 muestras de sangre para dosaje etílico en Cusco

Las diligencias para identificar y capturar a los responsables ya iniciaron. | Foto: Luis Álvarez / La República

Las diligencias para identificar y capturar a los responsables ya iniciaron. | Foto: Luis Álvarez / La República

Un violento asalto se registró la noche del 17 de abril en inmediaciones de la Institución Educativa Comercio, en el Cercado del Cusco. Dos sujetos le robaron a una mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP) una mochila que contenía 30 muestras de sangre destinadas a dosaje etílico.

El hecho ocurrió cuando la oficial se desplazaba por la zona. Según información policial, los sujetos no solo la abordaron, sino que la condujeron hacia una calle oscura y poco transitada, donde finalmente le arrebataron el material biológico. Tras el robo, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, mientras el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

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Eran muestras de choferes intervenidos

El jefe encargado de la Región Policial Cusco, coronel PNP Carlos Guizado, confirmó que hubo uso de la fuerza durante el asalto y brindó detalles del caso. “Dos sujetos la abordan, la conducen a una calle desolada y ahí le arrebatan la mochila que contenía las muestras”, señaló. Asimismo, precisó que la víctima es la mayor PNP Cyntia Melissa Medina Gonzales.

El oficial también indicó que las muestras sustraídas provenían de la provincia de La Convención y, en su mayoría, corresponden a casos de peligro común, principalmente de conductores intervenidos por presunto estado de ebriedad, como parte de los procedimientos de dosaje etílico realizados por la sanidad policial.

El jefe encargado de la Región Policial Cusco confirmó el asalto

Pruebas no serán perjudicadas

Pese al robo, Guizado aseguró que los análisis no se verán afectados, ya que existen contramuestras que garantizan el proceso. En tanto, Inspectoría de la Policía Nacional inició las investigaciones para determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad durante el traslado del material, mientras continúan las diligencias para identificar y capturar a los responsables.

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