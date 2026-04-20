Municipalidad del Cusco declara a streamer 'Cristorata' persona no grata tras comentarios racistas

El streamer peruano Cristorata fue declarado persona no grata por la Municipalidad de Cusco tras comentarios racistas en una transmisión en vivo. Este acto generó repudio en redes sociales. | composición LR

El streamer peruano Cristorata fue declarado persona no grata por la Municipalidad de Cusco tras comentarios racistas en una transmisión en vivo. Este acto generó repudio en redes sociales. | composición LR

El streamer peruano Christopher Puente Viena, conocido como ‘Cristorata’, fue declarado persona no grata por la Municipalidad Provincial del Cusco luego de difundir comentarios racistas contra comunidades andinas durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick.

A través de un comunicado oficial, la entidad edil, liderada por el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo, condenó enérgicamente las expresiones del creador de contenido y reafirmó su postura contra cualquier forma de discriminación. “Cusco no tolera el racismo. Cusco se respeta”, señala el pronunciamiento.

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Comentarios racistas hacia votantes

El caso se originó cuando el streamer lanzó frases ofensivas mientras hablaba de las Elecciones 2026, en alusión a ciudadanos de regiones como Cusco, Puno y Ayacucho. Las declaraciones generaron rechazo inmediato en redes sociales y motivaron cuestionamientos desde distintos sectores.

Ante la presión pública, Puente Viena ofreció disculpas a través de sus redes sociales. “No me voy a excusar. Es un comentario que hizo que muchas personas se sintieran mal”, expresó.

Investigan a Cristorata por discriminación

En paralelo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público iniciaron acciones frente al caso. La Fiscalía abrió diligencias preliminares que incluyen la recopilación de material audiovisual, peritajes técnicos y la toma de declaraciones, a fin de determinar si se configura el delito de discriminación.

Asimismo, el abogado cusqueño Dennis Llamoca presentó una acción legal, al considerar que las disculpas públicas no eximen de responsabilidad penal.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en plataformas digitales y la responsabilidad de los creadores de contenido. Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales han exigido sanciones ejemplares, subrayando la necesidad de erradicar el racismo en espacios virtuales.

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