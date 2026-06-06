Futbolista de Irak fue detenido 7 horas tras llegar a Estados Unidos para el Mundial 2026: "Tratado como un sospechoso"

El futbolista Aymen Hussein fue retenido siete horas en su llegada a Estados Unidos. Foto: Selección de Irak/composición LR

El futbolista Aymen Hussein fue retenido siete horas en su llegada a Estados Unidos. Foto: Selección de Irak/composición LR

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La llegada de la selección de Irak a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 estuvo marcada por un lamentable incidente. El delantero Aymen Hussein, una de las máximas figuras del equipo asiático, fue retenido e interrogado por siete horas en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. Este problema se habría originado por una presunta confusión de identidad con otro ciudadano iraquí.

Tras este bochornoso suceso, la selección asiática denunció este maltrato a través de sus redes sociales. “Cuando el máximo goleador de Irak, clasificado para el mayor evento deportivo del planeta, puede ser tratado como un sospechoso a su llegada”, indicaron en su cuenta de X.

Selección de Irak denuncia maltrato a su goleador en aeropuerto de Estados Unidos. Foto: Selección de Irak

Ídolo de Irak fue detenido 7 horas tras llegar a Estados Unidos para el Mundial 2026

Según indicaron diversos medios internacionales, el atacante iraquí fue sometido a un proceso de verificación adicional poco después de aterrizar junto a la delegación de su selección. El incidente habría sido provocado por un supuesto error de identificación con otro ciudadano de su misma nacionalidad. Mientras el resto del equipo se trasladó a su hotel de concentración, Aymen Hussein tuvo que quedarse en el aeropuerto mientras continuaban con las investigaciones correspondientes.

Tras siete horas de interrogatorio, el futbolista recibió la autorización para ingresar a territorio estadounidense y reunirse con sus compañeros. Tengamos en cuenta que Aymen Hussein es considerado uno de los máximos referentes de la selección de Irak. El delantero anotó el gol del triunfo en el partido de repechaje ante Bolivia y contribuyó para que su país vuelva a una Copa del Mundo después de 40 años.

¿Cuándo es el debut de Irak en el Mundial 2026?

La selección de Irak integra el Grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Senegal y Noruega. Su debut será ante el equipo de Erling Haaland el próximo martes 16 de junio a las 5.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo se llevará a cabo en el Gillette Stadium, ubicado en Massachusetts.