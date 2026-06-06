HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta
¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta     ¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta     ¿Dónde votar este domingo 7 de junio? Consulta aquí tu local de votación para la Segunda Vuelta     
Sociedad

Múltiple choque en Huarochirí deja varios heridos y bloquea el tránsito en la Carretera Central

El accidente ocurrió en el kilómetro 88 de la vía, a la altura de San Mateo de Huanchor. Entre los lesionados figuran dos efectivos de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional.

Accidente de tránsito en Huarochirí
Accidente de tránsito en Huarochirí | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Un aparatoso accidente múltiple registrado la tarde de este 6 de junio en la Carretera Central dejó varias personas heridas y provocó el cierre total de la vía en ambos sentidos, lo que generó una severa congestión vehicular en la provincia limeña de Huarochirí.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 88 de la carretera, en el distrito de San Mateo de Huanchor, cerca de la planta de agua de la empresa San Mateo. De acuerdo con los primeros reportes, en el choque estuvieron involucrados al menos una camioneta, un tráiler y una miniván. Sin embargo, algunos medios locales informaron que el número de vehículos comprometidos ascendería a seis.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Aparatoso accidente en Surco: camioneta impacta contra poste y estructura cae sobre otro vehículo

lr.pe

Heridos y vehículos implicados

Según estas versiones, entre las unidades siniestradas figuran dos semitráileres, una miniván, un camión que transportaba frutas y un automóvil particular. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Entre los lesionados se encuentran dos efectivos de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional, quienes fueron auxiliados junto con el resto de afectados por personal de emergencia desplazado a la zona.

Cierre de la vía principal

La magnitud del accidente obligó al cierre temporal de la carretera en ambos sentidos, lo que ocasionó largas filas de vehículos y dificultó el tránsito de quienes se desplazaban entre Lima y la sierra central del país.

Ante la emergencia, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que activó de inmediato su protocolo de respuesta. A través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), movilizó una ambulancia para brindar atención médica a los heridos.

Asimismo, la cartera de Salud señaló que una segunda unidad del SAMU permanecía en alerta para intervenir de ser necesario. De igual manera, los establecimientos de salud de la jurisdicción fueron puestos en estado de alerta para garantizar la recepción y atención oportuna de los afectados.

Las autoridades realizaron labores de rescate, atención de heridos y remoción de los vehículos involucrados, a fin de restablecer el tránsito en la Carretera Central. No obstante, se recomienda a los conductores tomar precauciones y mantenerse informados sobre el estado de la vía antes de emprender su viaje.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Aparatoso accidente en Surco: camioneta impacta contra poste y estructura cae sobre otro vehículo

Aparatoso accidente en Surco: camioneta impacta contra poste y estructura cae sobre otro vehículo

LEER MÁS
Indecopi ratifica multa de más de S/2.4 millones a empresa de transporte por accidente que dejó seis fallecidos en Cusco

Indecopi ratifica multa de más de S/2.4 millones a empresa de transporte por accidente que dejó seis fallecidos en Cusco

LEER MÁS
Fatal accidente deja dos fallecidos en Vía Evitamiento y generó fuerte congestión vehicular desde Acho

Fatal accidente deja dos fallecidos en Vía Evitamiento y generó fuerte congestión vehicular desde Acho

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Balean a dos policías que protegían local de votación en San Juan de Miraflores para robarles su camioneta

Balean a dos policías que protegían local de votación en San Juan de Miraflores para robarles su camioneta

LEER MÁS
¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

LEER MÁS
Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

LEER MÁS
Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025