Múltiple choque en Huarochirí deja varios heridos y bloquea el tránsito en la Carretera Central

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Un aparatoso accidente múltiple registrado la tarde de este 6 de junio en la Carretera Central dejó varias personas heridas y provocó el cierre total de la vía en ambos sentidos, lo que generó una severa congestión vehicular en la provincia limeña de Huarochirí.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 88 de la carretera, en el distrito de San Mateo de Huanchor, cerca de la planta de agua de la empresa San Mateo. De acuerdo con los primeros reportes, en el choque estuvieron involucrados al menos una camioneta, un tráiler y una miniván. Sin embargo, algunos medios locales informaron que el número de vehículos comprometidos ascendería a seis.

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Heridos y vehículos implicados

Según estas versiones, entre las unidades siniestradas figuran dos semitráileres, una miniván, un camión que transportaba frutas y un automóvil particular. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Entre los lesionados se encuentran dos efectivos de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional, quienes fueron auxiliados junto con el resto de afectados por personal de emergencia desplazado a la zona.

Cierre de la vía principal

La magnitud del accidente obligó al cierre temporal de la carretera en ambos sentidos, lo que ocasionó largas filas de vehículos y dificultó el tránsito de quienes se desplazaban entre Lima y la sierra central del país.

Ante la emergencia, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que activó de inmediato su protocolo de respuesta. A través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), movilizó una ambulancia para brindar atención médica a los heridos.

Asimismo, la cartera de Salud señaló que una segunda unidad del SAMU permanecía en alerta para intervenir de ser necesario. De igual manera, los establecimientos de salud de la jurisdicción fueron puestos en estado de alerta para garantizar la recepción y atención oportuna de los afectados.

Las autoridades realizaron labores de rescate, atención de heridos y remoción de los vehículos involucrados, a fin de restablecer el tránsito en la Carretera Central. No obstante, se recomienda a los conductores tomar precauciones y mantenerse informados sobre el estado de la vía antes de emprender su viaje.

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