Diego Chávarri es eliminado de 'La granja VIP Perú' y se despide a un paso de la final
El exfutbolista no logró el respaldo necesario del público y se despidió de 'La granja VIP', dejando a seis participantes en carrera por el gran premio.
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Diego Chávarri se convirtió en el eliminado de la semana 12 de 'La granja VIP Perú' luego de no obtener los votos suficientes del público para mantenerse en competencia. El exfutbolista quedó fuera del programa a tan solo una semana de la gran final, poniendo fin a su participación en una de las etapas más decisivas del reality.
Con la salida de Chávarri, Shirley Arica se consolida como la única integrante que permanece en competencia del equipo 'Víboras'. En tanto, el equipo 'Reales' continúa con una amplia representación en la recta final del programa, integrado por Mónica Torres, Paul Michael, 'Cri Cri', Pamela López y Gabriela Herrera, quienes siguen en carrera por alcanzar el ansiado título.