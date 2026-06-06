Diego Chávarri es eliminado de 'La granja VIP Perú' y se despide a un paso de la final

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Diego Chávarri se convirtió en el eliminado de la semana 12 de 'La granja VIP Perú' luego de no obtener los votos suficientes del público para mantenerse en competencia. El exfutbolista quedó fuera del programa a tan solo una semana de la gran final, poniendo fin a su participación en una de las etapas más decisivas del reality.

Con la salida de Chávarri, Shirley Arica se consolida como la única integrante que permanece en competencia del equipo 'Víboras'. En tanto, el equipo 'Reales' continúa con una amplia representación en la recta final del programa, integrado por Mónica Torres, Paul Michael, 'Cri Cri', Pamela López y Gabriela Herrera, quienes siguen en carrera por alcanzar el ansiado título.