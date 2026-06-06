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Sociedad

Segunda Vuelta Electoral: EsSalud declara alerta verde nacional y garantiza atención médica total

El Seguro Social activa protocolos de contingencia en todas sus IPRESS para asegurar la continuidad de los servicios de emergencia y áreas críticas este 6 y 7 de junio.

EsSalud se declara en Alerta Verde por Elecciones Generales 2026
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) declaró el estado de Alerta Verde hospitalaria con motivo de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral 2026, previstas para este domingo 7 de junio, una medida con la que busca garantizar la adecuada prestación de los servicios médicos y la atención oportuna ante posibles emergencias durante la jornada electoral en el país.

La institución explicó que la decisión busca fortalecer la capacidad de respuesta de hospitales y centros asistenciales frente a cualquier situación que pueda presentarse durante las votaciones. La medida implica activar planes internos de emergencia y mantener disponibles recursos humanos, medicamentos, insumos y equipos biomédicos.

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La declaratoria de alerta verde hospitalaria es una medida preventiva que activa protocolos especiales dentro de la institución para responder con mayor rapidez ante situaciones que puedan alterar la atención médica habitual.

A través de un comunicado, EsSalud declaró el estado de Alerta Verde en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del país para este sábado 6 y domingo 7 de junio.

PUEDES VER: Elecciones 2026: Peruanos en Nueva Zelanda son los primeros en votar en la segunda vuelta

La medida busca anticipar y mitigar cualquier evento adverso que ponga en riesgo la continuidad y la calidad de las atenciones médicas durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La disposición, emitida por la Gerencia Central de Operaciones y coordinada por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), activa protocolos obligatorios a nivel nacional para asegurar una respuesta rápida frente a contingencias.

En ese sentido, las autoridades garantizan el 100% del funcionamiento continuo de las áreas críticas, que incluyen los servicios de Emergencia, Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico y Bancos de Sangre. Asimismo, la institución asegura la permanencia del personal sanitario programado y de los equipos de retén esenciales para evitar interrupciones en el servicio.

Como parte del plan de contingencia, cada red asistencial actualizará la disponibilidad de camas, ambulancias, medicamentos y equipos de transporte, e intensificará la vigilancia en sus respectivos establecimientos.

Finalmente, las redes remitirán reportes oficiales de incidencias al COE en dos horarios clave: a las 9.00 a. m. y 3.00 p. m.

EsSalud recuerda a los directores de los centros de salud y al personal a cargo mantener una comunicación inmediata ante cualquier situación inusual a través del teléfono de emergencia del COE: 945 138 216.

Con estas acciones, EsSalud reafirma su compromiso con la protección, la seguridad y el acceso oportuno a las prestaciones de salud de todos los asegurados durante esta importante jornada democrática.

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