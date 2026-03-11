HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Zamir Villaverde desmiente a Wolfgang Grozo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas a mitad de precio por su aniversario: ¿quiénes podrán acceder a este descuento?

Los visitantes también podrán participar en “Noche en el Zoo” el 28 de marzo en San Miguel, donde conocerán la vida nocturna de diversas especies como pacaranas y otorongos.

El Parque de las Leyendas estará de aniversario este 20 de marzo.
El Parque de las Leyendas estará de aniversario este 20 de marzo. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

El Parque de las Leyendas celebrará su 62.º aniversario este 20 de marzo con una promoción especial dirigida a las familias que visitan con frecuencia este reconocido espacio recreativo de la capital. La iniciativa se aplicará en sus dos sedes principales, ubicadas en los distritos de San Miguel y Huachipa, con el objetivo de incentivar la participación del público y conmemorar un nuevo año de funcionamiento de este importante centro cultural, educativo y turístico de Lima.

¿Quiénes podrán acceder a este descuento?

Del 14 al 31 de marzo, los niños de 3 a 12 años podrán acceder a un descuento del 50% en el valor de la entrada, lo que les permitirá disfrutar de jornadas llenas de naturaleza, aventura y aprendizaje en compañía de sus padres y amigos.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: El animal vivo más antiguo de Lima se encuentra en el Parque de las Leyendas: tiene 99 años y estuvo antes de la inauguración del lugar

lr.pe

Además, algunos de los visitantes podrán obtener el beneficio de participar en “Noche en el Zoo”, una experiencia especial que se realizará el 28 de marzo en el Parque de las Leyendas, sede de San Miguel, en el horario de 6.00 p. m. a 9.00 p. m. Durante esta actividad, los asistentes podrán vivir una visita distinta al parque y conocer más sobre la vida de los animales en un recorrido nocturno.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

¿Qué tipo de animales podrán presenciar los asistentes?

Durante la jornada nocturna, el público explorará la zona Selva del Parque de las Leyendas, donde tendrá la oportunidad de conocer de cerca especies de hábitos crepusculares y nocturnos, como pacaranas, otorongos, musmuquis, pequeños monos y serpientes.

PUEDES VER: Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

lr.pe

Por ello, los asistentes podrán sumergirse en la atmósfera de las comunidades amazónicas a través de diversas actividades interactivas como la Laguna Recreativa y los tesoros del museo Kalinowski, lo que permitirá descubrir más sobre la biodiversidad y la cultura de la Amazonía en una experiencia educativa y diferente.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

Las entradas al Parque de Las Leyendas para el periodo 2026 tendrán los siguientes precios:

  • Entrada general: S/20.00
  • Niños (de 3 a 12 años): S/10.00
  • Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00

Las entradas pueden adquirirse mediante la aplicación móvil oficial, la página web institucional, en las boleterías de ambas sedes del Parque de las Leyendas o a través de la plataforma digital Joinnus, donde también se ofrecen promociones exclusivas.

Notas relacionadas
Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

LEER MÁS
Parque de las Leyendas celebra el Día del Oso: revisa el cronograma de actividades para este 21 de febrero en San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas celebra el Día del Oso: revisa el cronograma de actividades para este 21 de febrero en San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
'Día de San Valentín' llega al Parque de las Leyendas con 100 entradas gratuitas para quienes se llamen Benito o Antonio

'Día de San Valentín' llega al Parque de las Leyendas con 100 entradas gratuitas para quienes se llamen Benito o Antonio

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

LEER MÁS
Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

LBX lanza un programa permanente de cashback y operaciones desde $1 para todos los clientes

Parque de las Leyendas ofrece entradas a mitad de precio por su aniversario: ¿quiénes podrán acceder a este descuento?

Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Sociedad

¿Las clases serán presenciales o virtuales este jueves 12 de marzo por convocatoria de paro nacional?

Pasajes de transporte público aumentan hasta en S/1 debido al incremento del precio de los combustibles

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Rosa María Palacios: El Gobierno del Congreso es el de Keiko, López Aliaga, Acuña y Luna

Nilver Huarac: Poder Judicial dicta 9 años prisión contra productor musical por corrupción en el GORE Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025