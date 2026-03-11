Parque de las Leyendas ofrece entradas a mitad de precio por su aniversario: ¿quiénes podrán acceder a este descuento?

El Parque de las Leyendas estará de aniversario este 20 de marzo. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

El Parque de las Leyendas estará de aniversario este 20 de marzo. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

El Parque de las Leyendas celebrará su 62.º aniversario este 20 de marzo con una promoción especial dirigida a las familias que visitan con frecuencia este reconocido espacio recreativo de la capital. La iniciativa se aplicará en sus dos sedes principales, ubicadas en los distritos de San Miguel y Huachipa, con el objetivo de incentivar la participación del público y conmemorar un nuevo año de funcionamiento de este importante centro cultural, educativo y turístico de Lima.

¿Quiénes podrán acceder a este descuento?

Del 14 al 31 de marzo, los niños de 3 a 12 años podrán acceder a un descuento del 50% en el valor de la entrada, lo que les permitirá disfrutar de jornadas llenas de naturaleza, aventura y aprendizaje en compañía de sus padres y amigos.

Además, algunos de los visitantes podrán obtener el beneficio de participar en “Noche en el Zoo”, una experiencia especial que se realizará el 28 de marzo en el Parque de las Leyendas, sede de San Miguel, en el horario de 6.00 p. m. a 9.00 p. m. Durante esta actividad, los asistentes podrán vivir una visita distinta al parque y conocer más sobre la vida de los animales en un recorrido nocturno.

¿Qué tipo de animales podrán presenciar los asistentes?

Durante la jornada nocturna, el público explorará la zona Selva del Parque de las Leyendas, donde tendrá la oportunidad de conocer de cerca especies de hábitos crepusculares y nocturnos, como pacaranas, otorongos, musmuquis, pequeños monos y serpientes.

Por ello, los asistentes podrán sumergirse en la atmósfera de las comunidades amazónicas a través de diversas actividades interactivas como la Laguna Recreativa y los tesoros del museo Kalinowski, lo que permitirá descubrir más sobre la biodiversidad y la cultura de la Amazonía en una experiencia educativa y diferente.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

Las entradas al Parque de Las Leyendas para el periodo 2026 tendrán los siguientes precios:

Entrada general: S/20.00

S/20.00 Niños (de 3 a 12 años): S/10.00

(de 3 a 12 años): S/10.00 Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00

Las entradas pueden adquirirse mediante la aplicación móvil oficial, la página web institucional, en las boleterías de ambas sedes del Parque de las Leyendas o a través de la plataforma digital Joinnus, donde también se ofrecen promociones exclusivas.