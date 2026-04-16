HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Feminicidio en Chiclayo: hallan restos de mujer dentro de su vivienda y su expareja está profuga

El atroz crimen ocurrió en el interior de una casa de la urbanización Magisterial. La familia de la víctima pide justicia, mientras la Policía investiga el caso y analiza las cámaras de seguridad para dar con el fugitivo.

Una mujer de 57 años, Yeny María Farroñay Vidaurre, fue hallada sin vida en su hogar en Chiclayo, presuntamente víctima de feminicidio a manos de su expareja.
Una mujer de 57 años, Yeny María Farroñay Vidaurre, fue hallada sin vida en su hogar en Chiclayo, presuntamente víctima de feminicidio a manos de su expareja. | composición LR

Una mujer identificada como Yeny María Farroñay Vidaurre (57) fue encontrada sin vida la mañana de este jueves 16 de abril en el interior de una vivienda de la urbanización Magisterial en Chiclayo. Las primeras indagaciones apuntan a que el autor del crimen sería su expareja, por lo que se trataría de un feminicidio.

Según información preliminar, a las 7.30 a. m. un hombre llegó hasta la casa n.° 105 del pasaje Miguel García para buscar a la mujer que se desempeñaba como empleada del hogar. Tras conseguir ingresar al inmueble, el sujeto la atacó con un cuchillo de cocina. Todo habría ocurrido frente a una niña de 3 años que estaba bajo el cuidado de la occisa.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Luego de lograr su objetivo, el autor del crimen salió huyendo del lugar a pie. Su escape quedó evidenciado por las gotas de sangre en las veredas.

larepublica.pe

PUEDES VER: Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

lr.pe

Familia pide justicia

En declaraciones a la prensa, uno de los familiares indicó que Yeny Farroñay se había separado desde hace seis meses del sujeto, quien trabajaba como chofer de combi. Este individuo, bajo los efectos del alcohol, venía a buscarla constantemente a su vivienda en el pueblo joven Nueve de Octubre, por lo que sus parientes tuvieron que sacarla de allí para protegerla.

Los deudos sindican directamente a esta persona de ser el responsable de esta muerte, por lo que piden a las autoridades que den con su paradero para que responda ante la justicia. La Policía Nacional, a través de los detectives de Homicidios de la Divincri Chiclayo, viene realizando la investigación. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona serán vitales en este caso.

larepublica.pe

PUEDES VER: Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

lr.pe

Canal de ayuda

Si tú has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven cosmiatra queda en UCI tras presunto intento de feminicidio en Cercado de Lima

Joven cosmiatra queda en UCI tras presunto intento de feminicidio en Cercado de Lima

LEER MÁS
Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

LEER MÁS
Policía captura después de 18 años a sujeto que mató a su esposa alemana en Puno

Policía captura después de 18 años a sujeto que mató a su esposa alemana en Puno

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Extorsionador ataca a obrero en Comas, huye y se estrella contra combi antes de ser capturado

Extorsionador ataca a obrero en Comas, huye y se estrella contra combi antes de ser capturado

LEER MÁS
Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

LEER MÁS
Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

Liberan a esposo de doctora acusado de encargar su asesinato en Piura: sicario confesó el pago de un soborno

LEER MÁS
Atención Perú: empresas y colegios deberán evitar actividades bajo el sol durante estas horas tras nueva norma

Atención Perú: empresas y colegios deberán evitar actividades bajo el sol durante estas horas tras nueva norma

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Feminicidio en Chiclayo: hallan restos de mujer dentro de su vivienda y su expareja está profuga

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Cusco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Korina Rivadeneira dedica curioso mensaje a Mario Hart por su cumpleaños y usuarios reaccionan: “¿Por qué tan fría con él?”

Sociedad

Estudiantes convocan marcha por el respeto al medio pasaje universitario tras alza de tarifas: ''Es ley, no un favor''

Atención Perú: empresas y colegios deberán evitar actividades bajo el sol durante estas horas tras nueva norma

Tres atentados al transporte en una noche dejan dos choferes y un pasajero asesinados en Lima: ''La gente ya se cansó''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Cusco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados Lima Metropolitana Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para Senado y Cámara de Diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025