Una mujer de 57 años, Yeny María Farroñay Vidaurre, fue hallada sin vida en su hogar en Chiclayo, presuntamente víctima de feminicidio a manos de su expareja. | composición LR

Una mujer de 57 años, Yeny María Farroñay Vidaurre, fue hallada sin vida en su hogar en Chiclayo, presuntamente víctima de feminicidio a manos de su expareja. | composición LR

Una mujer identificada como Yeny María Farroñay Vidaurre (57) fue encontrada sin vida la mañana de este jueves 16 de abril en el interior de una vivienda de la urbanización Magisterial en Chiclayo. Las primeras indagaciones apuntan a que el autor del crimen sería su expareja, por lo que se trataría de un feminicidio.

Según información preliminar, a las 7.30 a. m. un hombre llegó hasta la casa n.° 105 del pasaje Miguel García para buscar a la mujer que se desempeñaba como empleada del hogar. Tras conseguir ingresar al inmueble, el sujeto la atacó con un cuchillo de cocina. Todo habría ocurrido frente a una niña de 3 años que estaba bajo el cuidado de la occisa.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Luego de lograr su objetivo, el autor del crimen salió huyendo del lugar a pie. Su escape quedó evidenciado por las gotas de sangre en las veredas.

PUEDES VER: Mincul anuncia investigación en Fiscalía por expresiones racistas de streamer Cristorata contra votantes de la sierra

Familia pide justicia

En declaraciones a la prensa, uno de los familiares indicó que Yeny Farroñay se había separado desde hace seis meses del sujeto, quien trabajaba como chofer de combi. Este individuo, bajo los efectos del alcohol, venía a buscarla constantemente a su vivienda en el pueblo joven Nueve de Octubre, por lo que sus parientes tuvieron que sacarla de allí para protegerla.

Los deudos sindican directamente a esta persona de ser el responsable de esta muerte, por lo que piden a las autoridades que den con su paradero para que responda ante la justicia. La Policía Nacional, a través de los detectives de Homicidios de la Divincri Chiclayo, viene realizando la investigación. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona serán vitales en este caso.

Canal de ayuda

Si tú has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.