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Combi se despista e impacta contra vivienda en Jicamarca: deja adultos y escolares heridos

Personal de serenazgo trasladó a las personas afectadas a un centro médico cercano tras el siniestro.

El incidente ha dejado a escolares heridos, quienes fueron atendidos por personal médico.
El incidente ha dejado a escolares heridos, quienes fueron atendidos por personal médico. | Composición LR | Roger García

Vecinos de la zona cercana a la av. Unión Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, reportaron un fuerte accidente de tránsito que ha dejado a varias personas heridas, entre ellas escolares. De acuerdo con los testigos, un vehículo se habría despistado de la vía y, posteriormente, impactó contra una vivienda. Las imágenes del hecho muestran a los menores que son trasladados al centro médico más cercano.

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