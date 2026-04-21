Combi se despista e impacta contra vivienda en Jicamarca: deja adultos y escolares heridos

El incidente ha dejado a escolares heridos, quienes fueron atendidos por personal médico. | Composición LR | Roger García

El incidente ha dejado a escolares heridos, quienes fueron atendidos por personal médico. | Composición LR | Roger García

Vecinos de la zona cercana a la av. Unión Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, reportaron un fuerte accidente de tránsito que ha dejado a varias personas heridas, entre ellas escolares. De acuerdo con los testigos, un vehículo se habría despistado de la vía y, posteriormente, impactó contra una vivienda. Las imágenes del hecho muestran a los menores que son trasladados al centro médico más cercano.

Nota en desarrollo