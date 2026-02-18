HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de 48 horas en la Carretera Central
Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
EN VIVO

Keiko Fujimori enfrentada con su hija por aborto y adiós Jerí | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

MTC brinda beneficios en la licencia de conducir a conductores que no cometan infracciones por dos años seguidos: cómo acceder

Además, el MTC establece sanciones progresivas para quienes acumulen infracciones, con suspensiones de licencia de hasta 12 meses y cancelaciones definitivas en casos recurrentes.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó cambios en el Reglamento de Licencias de Conducir por Puntos.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó cambios en el Reglamento de Licencias de Conducir por Puntos. | Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó cambios en el Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, incorporando nuevos incentivos para quienes mantengan un historial limpio de infracciones. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 025-2025-MTC y busca reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito a través de un esquema que combina bonificaciones y sanciones progresivas.

La actualización normativa, publicada en el Diario Oficial El Peruano en agosto de 2025, introduce modificaciones tanto en la asignación de puntos como en los mecanismos de capacitación obligatoria. Asimismo, establece nuevas condiciones para la acumulación y descuento de puntos en el récord del conductor.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

lr.pe

Incremento de puntos de bonificación y nuevas reglas para el curso de seguridad vial

Uno de los principales cambios contempla el aumento del incentivo para quienes no registren sanciones durante los dos últimos años. En estos casos, la bonificación se eleva de 20 a 50 puntos, reforzando el reconocimiento a los conductores con buen comportamiento vial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Además, se establece un descuento de 30 puntos para quienes aprueben el Curso de Seguridad Vial para Conductores. La norma introduce una diferencia según el tipo de licencia: los conductores con licencia profesional podrán acceder a este beneficio cada seis meses, mientras que los no profesionales podrán hacerlo una vez al año. Anteriormente, el curso solo podía llevarse cada dos años.

La disposición también precisa que la capacitación podrá incluir herramientas digitales de simulación de conducción, orientadas a fortalecer las habilidades prácticas y la toma de decisiones en situaciones de riesgo. Estas herramientas formarán parte del proceso formativo autorizado por la entidad.

<strong>Decreto Supremo N.° 025-2025-MT</strong>C que oficializó los beneficios para conductores que no cometan infracciones de tránsito. Foto: Gob.pe

Decreto Supremo N.° 025-2025-MTC que oficializó los beneficios para conductores que no cometan infracciones de tránsito. Foto: Gob.pe

PUEDES VER: Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

lr.pe

Sanciones por acumulación de puntos y entrada en vigencia del decreto

En cuanto al régimen sancionador, se mantiene que la acumulación de 100 puntos por infracciones genera la suspensión de la licencia por seis meses en la primera ocasión. Si el conductor reincide, la suspensión se amplía a 12 meses. En una tercera acumulación, se dispone la cancelación definitiva del brevete, además de la inhabilitación para obtener uno nuevo.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que estas modificaciones buscan optimizar el sistema de control, fortaleciendo el registro y seguimiento de las infracciones. El decreto supremo entrará en vigencia 45 días hábiles después de su publicación oficial.

Cabe señalar que la propuesta de modificación fue presentada en marzo, abriéndose un periodo para recibir comentarios ciudadanos antes de su aprobación definitiva. Con la actualización del reglamento, se implementa un esquema que combina incentivos por buen comportamiento y sanciones escalonadas para quienes incumplen las normas de tránsito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

LEER MÁS
El Estado subsidiará la reactivación de la ruta aérea Lima - Moquegua: El MTC asegura más de S/2.7 millones para pasajes

El Estado subsidiará la reactivación de la ruta aérea Lima - Moquegua: El MTC asegura más de S/2.7 millones para pasajes

LEER MÁS
Esta ciudad del Perú contará con un moderno aeródromo que impulsará la economía y el turismo: MTC está por aprobar su expediente técnico

Esta ciudad del Perú contará con un moderno aeródromo que impulsará la economía y el turismo: MTC está por aprobar su expediente técnico

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Persona impacta contra unidad del Metropolitano cerca de estación Caquetá, según la ATU

Persona impacta contra unidad del Metropolitano cerca de estación Caquetá, según la ATU

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estrella Torres, excantante de Corazón Serrano, niega que su esposo haya agredido a fan que le regaló un peluche: “La seguridad lo empujó”

Ronda Rousey anuncia su regreso a las MMA ante Gina Carano en una histórica pelea en Netlix: revelan fecha del combate

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Sociedad

San Marcos: abren inscripciones para maestrías y doctorados en la facultad de Letras y Ciencias Humanas

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Chaku cusqueño, el perro protector de los Andes, busca ser reconocido como nueva raza oficial del Perú: "Es de trabajo y muy valeroso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Maricarmen Alva, Héctor Acuña, Édgar Reymundo y José Balcázar: congreso decidirá al sucesor de Jerí

Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio de Gobierno: "Acompañaban en las noches a los operativos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025