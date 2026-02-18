MTC brinda beneficios en la licencia de conducir a conductores que no cometan infracciones por dos años seguidos: cómo acceder

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó cambios en el Reglamento de Licencias de Conducir por Puntos. | Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó cambios en el Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, incorporando nuevos incentivos para quienes mantengan un historial limpio de infracciones. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 025-2025-MTC y busca reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito a través de un esquema que combina bonificaciones y sanciones progresivas.

La actualización normativa, publicada en el Diario Oficial El Peruano en agosto de 2025, introduce modificaciones tanto en la asignación de puntos como en los mecanismos de capacitación obligatoria. Asimismo, establece nuevas condiciones para la acumulación y descuento de puntos en el récord del conductor.

Incremento de puntos de bonificación y nuevas reglas para el curso de seguridad vial

Uno de los principales cambios contempla el aumento del incentivo para quienes no registren sanciones durante los dos últimos años. En estos casos, la bonificación se eleva de 20 a 50 puntos, reforzando el reconocimiento a los conductores con buen comportamiento vial.

Además, se establece un descuento de 30 puntos para quienes aprueben el Curso de Seguridad Vial para Conductores. La norma introduce una diferencia según el tipo de licencia: los conductores con licencia profesional podrán acceder a este beneficio cada seis meses, mientras que los no profesionales podrán hacerlo una vez al año. Anteriormente, el curso solo podía llevarse cada dos años.

La disposición también precisa que la capacitación podrá incluir herramientas digitales de simulación de conducción, orientadas a fortalecer las habilidades prácticas y la toma de decisiones en situaciones de riesgo. Estas herramientas formarán parte del proceso formativo autorizado por la entidad.

Decreto Supremo N.° 025-2025-MTC que oficializó los beneficios para conductores que no cometan infracciones de tránsito. Foto: Gob.pe

Sanciones por acumulación de puntos y entrada en vigencia del decreto

En cuanto al régimen sancionador, se mantiene que la acumulación de 100 puntos por infracciones genera la suspensión de la licencia por seis meses en la primera ocasión. Si el conductor reincide, la suspensión se amplía a 12 meses. En una tercera acumulación, se dispone la cancelación definitiva del brevete, además de la inhabilitación para obtener uno nuevo.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que estas modificaciones buscan optimizar el sistema de control, fortaleciendo el registro y seguimiento de las infracciones. El decreto supremo entrará en vigencia 45 días hábiles después de su publicación oficial.

Cabe señalar que la propuesta de modificación fue presentada en marzo, abriéndose un periodo para recibir comentarios ciudadanos antes de su aprobación definitiva. Con la actualización del reglamento, se implementa un esquema que combina incentivos por buen comportamiento y sanciones escalonadas para quienes incumplen las normas de tránsito.

