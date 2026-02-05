MML se encargará de la emisión y evaluación de licencias de conducir de vehículos de clase A: MTC culminó transferencia de facultades

Con esta medida, la MML gestionará la emisión y evaluación de licencias de conducir de clase A, siguiendo las normativas del MTC y garantizando un control directo del proceso. | Foto: Andina

Con esta medida, la MML gestionará la emisión y evaluación de licencias de conducir de clase A, siguiendo las normativas del MTC y garantizando un control directo del proceso. | Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) culminó el proceso de transferencia de funciones sectoriales al Gobierno Regional Metropolitano de Lima de la Municipalidad Metropolitana de Lima, formalizando la entrega de competencias vinculadas a la emisión y evaluación de licencias de conducir de vehículos de clase A, tanto para uso particular como profesional.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 040-2026-MTC/01.02, a través de la cual se declara concluido el proceso de transferencia, permitiendo que la autoridad metropolitana ejerza de manera directa el control del procedimiento de otorgamiento de brevetes en esta jurisdicción, incluyendo las evaluaciones de conocimientos y habilidades de manejo.

Municipalidad Metropolitana de Lima asumirá emisión y evaluación de licencias de conducir clase A

Con la entrada en vigencia de la resolución ministerial, la MML pasa a gestionar integralmente el proceso de emisión de licencias de conducir de clase A, en el marco de las funciones reconocidas a los gobiernos regionales por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Esta competencia se ejercerá bajo los lineamientos técnicos y normativos definidos por el MTC.

El proceso continuará realizándose a través del Sistema Nacional de Conductores, administrado por el ministerio, asegurando la trazabilidad de la información y el cumplimiento de los requisitos establecidos a nivel nacional. De acuerdo con lo dispuesto, el MTC viene ejecutando las acciones administrativas necesarias para transferir los bienes y el acervo documentario asociados a estas funciones.

Alcances de la descentralización del transporte en Lima Metropolitana dispuesta por el MTC

La transferencia también comprende funciones relacionadas con autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, conforme a lo señalado en la normativa de descentralización vigente para Lima Metropolitana.

El ejercicio pleno de estas competencias se hará efectivo una vez que la MML apruebe las modificaciones correspondientes a su Texto Único de Procedimientos Administrativos y, de ser necesario, a su Reglamento de Organización y Funciones. Estas adecuaciones permitirán la implementación formal de los procedimientos vinculados a las funciones transferidas, en concordancia con el marco legal aplicable.

