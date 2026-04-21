Intenso tráfico en Vía Evitamiento deja varados a buses de transporte público y pasajeros deciden caminar

Efectivos de la Policía Nacional cerraron un tramo de la Línea Amarilla, lo que ocasionó la congestión. | Composición LR | Lima Expresa / Silvana Quiñonez

Efectivos de la Policía Nacional cerraron un tramo de la Línea Amarilla, lo que ocasionó la congestión. | Composición LR | Lima Expresa / Silvana Quiñonez

El tráfico en la Vía Evitamiento se ha visto seriamente afectado desde horas de la mañana del martes 21 de abril. De acuerdo con los reportes, docenas de pasajeros han decidido bajarse de las unidades de transporte público para caminar por la vía, debido a las demoras de hasta media hora en el tránsito.

De acuerdo con Lima Expresa, el embotellamiento fue ocasionado por un cierre realizado por la Policía Nacional a la altura del puente Huáscar con sentido a Lima. Asimismo, durante las 11:10 a. m., las autoridades continuaron llevando a cabo cierres intermitentes en el viaducto con sentido al sur.

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Demoras en el Metropolitano

La intensa congestión también se percibió en la Plaza Ramón Castilla, en el Cercado de Lima, en donde los buses de las rutas regulares A y C del Metropolitano presentaron demoras de 15 minutos aproximadamente, en ambos sentidos, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

Estación Castilla cerrada por intenso tráfico

Asimismo, debido a lo sucedido, la estación Castilla permaneció cerrada, pues los pasajeros reportaban más de 40 minutos esperando la llegada de algún bus.

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