En Higashiomi, Japón, una mujer de 65 años vivió lo que parecía un romance de película, pero que terminó en un fraude doloroso. A través de Tinder, conoció a un hombre que aseguraba ser un astronauta ruso en la Estación Espacial Internacional (EEI). Con palabras de amor, promesas de matrimonio y mensajes constantes, logró ganarse su confianza.

El supuesto astronauta le pidió ayuda para pagar su “regreso a la Tierra”, convenciéndola de enviarle 30 mil dólares (unos 30.850 euros). Al descubrir que todo era una farsa, acudió a la policía, que confirmó que había sido víctima de una estafa romántica en línea, un fenómeno que crece en todo el mundo.

El engaño del astronauta y la manipulación en Tinder

Durante meses, el estafador se presentó como un hombre solitario y vulnerable, atrapado en el espacio y necesitado de ayuda. Le aseguraba a la mujer que la amaba, que pronto se casarían y que su futuro juntos dependía de que ella financiara los costos de su supuesto aterrizaje.

La víctima, que confiaba en él, transfirió el dinero en varias operaciones durante meses. Sin embargo, cuando comenzaron a llegar más solicitudes de dinero, decidió denunciar el caso. La policía de Shiga confirmó que todo era un fraude digital, diseñado para explotar los sentimientos y la vulnerabilidad de la mujer.

Simon Leviev, el "Tinder Swindler", y las estafas que no dejan de crecer

El caso de la mujer japonesa recuerda inevitablemente al de Simon Leviev, también conocido como Shimon Yehuda Hayut, el israelí detrás del documental de Netflix The Tinder Swindler. Leviev no fingía ser astronauta, sino millonario heredero de un magnate de diamantes, pero su táctica era la misma: construir una relación amorosa para después pedir dinero.

Leviev llegó a estafar a varias mujeres europeas por millones de dólares, hasta que fue detenido en Grecia en 2019 tras una notificación roja de Interpol. Aunque cumplió una condena breve en Israel, su historia dejó en evidencia cómo el amor, cuando se mezcla con el engaño digital, puede convertirse en un negocio millonario para los criminales.

¿Cómo funcionan las estafas románticas en Tinder y por qué son cada vez más comunes?

En Tinder, los estafadores crean perfiles falsos con fotos robadas y biografías atractivas. Comienzan con halagos y atenciones constantes, hasta que la víctima cree estar viviendo una verdadera historia de amor.

Es entonces cuando llega la petición de dinero: un boleto de avión, una emergencia médica o, como en Japón, el supuesto regreso de un astronauta a la Tierra. Según organismos de seguridad digital, cada año miles de personas caen en engaños similares, y lo más doloroso no es solo el dinero perdido, sino la traición emocional que deja la experiencia.