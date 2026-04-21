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Balcázar niega la firma del contrato por la compra de los cazas F-16 Block 70

Durante todo el día circularon versiones sobre la suscrpción del acuerdo comercial entre la FAP y la empresa estadounidense Lockheed Martin, pero, por la noche, el jefe de Estado reiteró que el próximo gobierno tome la decisión final.

Presidente José María Balcázar
Presidente José María Balcázar

Setenta y dos horas después de haber anunciado que la adquisición de una flota de cazas estadounidenses F-16 Block 70 quedaba suspendida, y que el próximo gobierno será el que suscriba el acuerdo comercial, el mandatario José María Balcázar cambió de parecer y autorizó la suscripción del contrato. Esa es la versión que se difundió durante todo el lunes 20 de abril.

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Sin embargo, el propio Balcázar desmintió haber revisado su determinación del viernes 17 de abril de cancelar la adquisición.

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“No, no se ha firmado nada todavía”, dijo Balcázar a una consulta del diario El Comercio en la noche del lunes. Y añadió que en la actualidad prosiguen los “diálogos permanentes con todas las partes que tienen que opinar sobre este tema”.

En declaraciones al mismo medio, el mandatario informó que el primer ministro, Luis Arroyo, sostuvo un encuentro con el embajador estadounidense Bernie Navarro: “El premier (Arroyo) se ha reunido con el embajador (Navarro). Me parece suficiente que converse con el premier”.

Y reiteró que la suspensión del contrato se debía a que candidatos y políticos de distintos partidos están de acuerdo con que el próximo gobierno decida si contrata con Lockheed Martin, o con los otros dos participantes, la sueca Saab y la francesa Dassault Aviation.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa y de la Cancillería, altos oficiales del comando de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), y de altos ejecutivos de la fábrica Lockheed Martin, firmaron la transacción en la sede de la base aérea de Las Palmas, en Santiago de Surco, alrededor del mediodía del lunes 20 de abril.

Al cierre de edición, ni Palacio de Gobierno, ni ninguna otra autoridad, confirmaron formalmente sobre este hecho.

El contrato consiste en la fabricación de 12 cazas F-16 Block 70 por aproximadamente US$1.580 millones y equipos complementarios por US$420 millones. Habrá un segundo contrato por otras 12 unidades. La suma de 24 cazas no debe exceder los US$3.500 millones que aprobaron el Congreso y el Ejecutivo.

PUEDES VER: Embajador de EE.UU se enoja por cancelación de la compra de los cazas F-16 Block 70

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Citados. El primer ministro, Luis Arroyo; el canciller Hugo de Zela; y el ministro de Defensa, Carlos Díaz, serán interrogados por la Comisión de Fiscalización. Foto: difusión

Citados. El primer ministro, Luis Arroyo; el canciller Hugo de Zela; y el ministro de Defensa, Carlos Díaz, serán interrogados por la Comisión de Fiscalización. Foto: difusión

Cambio de opinión

Las fuentes señalaron que tres factores influenciaron en el cambio de postura del presidente Balcázar:

a) El mensaje por “X” del embajador estadounidense Bernie Navarro que publicó el viernes 17 de abril, horas después que Balcázar anunció que no firmaría el acuerdo con Lockheed Martin. Para muchos, se trató de una velada amenaza de represalias si el Estado peruano no honraba la compra de los F-16 Block 70. “Si negocian de mala fe con EE.UU (...) utilizaré todas las herramientas”, escribió Navarro.

b) El primer ministro, general EP (r) Luis Arroyo Sánchez, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa, general EP (r) Carlos Díaz Dañino, comunicaron al presidente Balcázar que renunciarían irrevocablemente si no levantaba el veto a la adquisición de los F-16 Block 70. Los tres participaron directamente en el proceso y se comprometieron a consumar el acuerdo comercial.

c) Durante el mandato del expresidente José Jerí, se firmó un acuerdo con los Estados Unidos, representado por el embajador Bernie Navarro, con el que el gobierno peruano se comprometía incorporar el F-16 Block 70. En ese momento, en el proceso participaban tres competidores, aparte de Lockheed Martin (F-16 Block 70): Saab (Gripen E/F) y Dassault Aviation (Rafale F4). En este contexto, virtualmente comenzó a correr solo Lockheed Martin.

En un principio, el exprimer ministro de Jerí, Ernesto Álvarez, negó algún acuerdo que favorecía a la empresa estadounidense. Pero el viernes 17 de abril, escribió en su cuenta de “X”: “El cronograma (del proceso de compra de los cazas) fue acordado con el Departamento de Estado (norteamericano) y la empresa (Lockheed Martin)”.

Esto implica que el gobierno de Jerí, vulnerando el Manual de Contrataciones en el Mercado Exterior, de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), aprobado mediante Resolución Ministerial en su gestión, orientó el proceso a favor de Lockheed Martin.

El mismo Álvarez reconoció la vigencia del acuerdo secreto, y alertó lo que sucedería si no se respetaba: “La ruptura del acuerdo tendrá consecuencias”.

¿Por qué un país soberano recibiría represalias por cambiar de opinión y escoger un modelo diferente al que seleccionó en un principio?

El mismo expresidente Jerí -quien negó que su gobierno prefería los F-16 Block-, aludió al acuerdo secreto con EE.UU cuyo contenido se desconoce. Pero si Perú no compraba los F-16 Block 70, habrían “consecuencias”.

“Sin apasionamientos y con sentido común. Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EE.UU de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años.”, escribió en su cuenta de “X” el 18 de abril.

En dos partes. El primer lote de F-16 consiste en 12 unidades. Foto: Lockheed Martin

En dos partes. El primer lote de F-16 consiste en 12 unidades. Foto: Lockheed Martin

PUEDES VER: Balcázar no firmará contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

lr.pe

Congreso cita a tres ministros por acuerdo con Lockheed

  • La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al primer ministro, Luis Arroyo; el titular de Defensa, Carlos Díaz; y al canciller Hugo de Zela para que expliquen cómo se seleccionó la oferta de 24 cazas F-16 Block 70 por parte de Lockheed Martin.
  • Se les preguntará sobre los detalles del acuerdo o convenio con Estados Unidos que prácticamente obligó contratar con la compañía norteamericana, pese a que había otros dos postulantes.
  • En una reveladora carta enviada por el ejecutivo de la sueca Saab, Lars Tossman, al Ministerio de Defensa, reclamó por no haber sido convocado para actualizar su oferta. Evidencia de que no hubo concurso.

PUEDES VER: Empresa sueca Saab: gobierno del Perú no evaluó la oferta por el caza Gripen

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