La actriz y cantante Mayra Goñi vuelve a estar en el ojo público tras la difusión de imágenes que la muestran en una situación bastante íntima con el actor mexicano Rodrigo Brand. Un adelanto del programa 'Amor y fuego', conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, reveló el momento en que ambos comparten una salida que culmina en un apasionado beso, lo que avivaría los rumores de una posible relación sentimental. Esto ocurre pese a que, en reiteradas ocasiones, ambos actores de 'Valentina valiente' han negado tener un vínculo amoroso.

Sin embargo, la polémica no termina ahí. Tras ser captados por las cámaras del espacio de Willax Televisión, el también cantante protagonizó un tenso y acalorado enfrentamiento con el reportero del programa. En las imágenes se aprecia cómo la situación escala rápidamente, llegando incluso a un episodio de agresión física por parte de Rodrigo Brand, lo que ha generado aún más controversia en torno a este mediático ampay.

Rodrigo Brand golpea a reportero de 'Amor y fuego' tras ser ampayado con Mayra Goñi

En el video difundido en redes sociales, se observa a Mayra Goñi y Rodrigo Brand compartiendo lo que sería una cena en un ambiente relajado. Ambos lucen bastante cercanos y cómplices durante la velada, intercambiando gestos de cariño que evidencian la confianza entre ellos.

No obstante, la situación toma un giro cuando las cámaras de 'Amor y fuego' captan el momento exacto en que los actores sellan la noche con un apasionado beso. Lejos de tratarse de un hecho aislado, minutos después se aprecia un nuevo acercamiento: la actriz peruana se inclina hacia el cuello de Brand, aparentemente para besarlo, y él no duda en corresponderle, reforzando así las sospechas de un romance.

Lo que parecía ser un encuentro privado terminó convirtiéndose en una escena de tensión y violencia. Tras percatarse de la presencia del equipo del programa, el mexicano reaccionó de forma agresiva, desatando un enfrentamiento con el reportero. En un primer momento, una mujer intenta intervenir para calmar la situación y evitar que el actor pierda el control; sin embargo, en otras tomas se evidencia cómo el mexicano agrede físicamente al periodista. Hasta ahora, ni Mayra Goñi ni Rodrigo Brand se han pronunciado sobre las imágenes, que ya vienen generando fuerte repercusión en redes sociales.

Rodrigo Brand descartó un romance con Mayra Goñi

Por otra parte, Rodrigo Brand ya se había referido anteriormente a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Mayra Goñi, luego de que ambos fueran vistos juntos en más de una ocasión, incluso antes del estreno de la novela en la que trabajan. En aquel momento, el actor mexicano no dudó en reconocer la buena conexión que existe entre ambos, destacando la química que han logrado tanto dentro como fuera de cámaras.

Sin embargo, fue enfático al descartar cualquier tipo de relación amorosa. Brand aseguró que su enfoque principal es su carrera profesional y que su presencia en el país responde únicamente a compromisos laborales. “Yo soy profesional, he venido a trabajar, nada más”, expresó el también cantante en entrevista con La República, dejando en claro que, pese a la cercanía evidenciada en diversas ocasiones, no contemplaba iniciar un romance con la actriz peruana.