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¡La Bichota regresa! Karol G vuelve a Lima este 2027 como parte de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: fecha, lugar y venta de entradas

Karol G regresa a Perú a inicios del 2027 como parte de su nueva gira, después de haber brillado en el Coachella 2026.


Karol G se presentó por última vez en Perú en 2024. Foto: Instagram
Karol G se presentó por última vez en Perú en 2024. Foto: Instagram

¡No se olvida de los fans! Tras haber brillado en el Coachella 2026 y después de haber confirmado su nueva gira por Latinoamérica, este martes 21 de abril se confirmó que la artista colombiana Karol G volverá a nuestro país para ofrecer un gran concierto, con lo mejor de su repertorio y con sus nuevos temas. 

El Estadio San Marcos es el escenario elegido para que Karol G se reencuentre con sus fieles seguidores en una noche que promete ser inolvidable. El conciertoen Lima se llevará a cabo el próximo 22 de enero del 2027 como parte del ‘Viajando por el mundo Tropitour’, gira que la propia cantante anunció durante su paso por Coachella.

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La expectativa crece y la cuenta regresiva ya comenzó para este esperado tour. La preventa de entradas arrancará el miércoles 29 de abril a las 9:00 am, exclusiva para clientes Mastercard BBVA. En tanto, la venta general se habilitará el jueves 30 desde las 9:30 am (o al agotar tickets de preventa) a través de la plataforma de Teleticket. 



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