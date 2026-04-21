Rafael López Aliaga sigue sin ganar en el segundo día de recuento de votos: López Chau lo superó en una mesa de Huancayo

Jurados Electorales Especiales continúan en el segundo día de recuento de votos. Foto: Composición/LR con IA

Jurados Electorales Especiales continúan en el segundo día de recuento de votos. Foto: Composición/LR con IA

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Chanchamayo y Huancayo continúan con el recuento de votos correspondiente a las elecciones presidenciales de 2026. Durante la segunda jornada de audiencias públicas, las autoridades electorales revisaron las cédulas remitidas por la ONPE, y los resultados del conteo indicaron que Rafael López Aliaga sigue sin ganar en las mesas de sufragio de Chanchamayo en las que se realiza este proceso de recuento.

Primero, el JEE de Chachamayo revisó los votos de la mesa 026797 del local de votación la IE San Jorge, en Río Negro. Los resultados emitidos en la audiencia señalaron que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo 32 votos, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) 28 y Ricardo Belmont (Cívico Obras) 21. Recién en el cuarto lugar estuvo López Aliaga, quien consiguió 14 votos. López Chau tuvo 8 votos y Carlos Álvarez (País para Todos), 7.

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Resultados del segundo día de recuento en el JEE Chanchamayo

En paralelo, lo hizo el JE de Huancayo con la mesa 024998 del local de votación IE 30213 Juan Lucio Soto Jeremías. En la mencionada mesa, López Chau obtuvo el primer lugar con 43 votos, seguido por Fujimori, quien quedó empatada con López Aliaga con 25 votos. Jorge Nieto (Buen Gobierno) también quedó igualado con Álvarez con 23 votos.

Más abajo se ubicó Belmont con 20 votos. Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) quedó más abajo con 15 votos. Sánchez solo sacó 11 votos.

Resultados del JEE Huancayo

Es importante resaltar que el motivo que llevó a los JEE al recuento de votos es porque la cantidad de personas que votaron en las mesas fue menor que las cédulas encontradas en las ánforas.

Roberto Sánchez ganó en el recuento de votos en una mesa en Chanchamayo: López Aliaga solo sacó 7 votos

Desde las 9 de la mañana, el JEE de Chanchamayo realizó otro recuento de votos. Esta vez en la mesa de sufragio 902541 del local de votación IE Valle Esmeralda. Sánchez quedó primero con 61 votos, segundo Belmont con 17 votos y tercera Fujimori con 9 votos. Más resagado quedó López Aliaga con 7 escasos votos y Ronald Atencio (Venceremos) con 5.

Resultados del recuento de votos en una mesa en Chanchamayo en la segunda jornada

JEE de Piura continúa en el segundo día de recuento de votos

En simultáneo, hizo lo mismo el JEE Piura 2 con la mesa 069764 del local de votación IE Teniente Miguel Cortes de Castillo. El primer lugar lo obtuvo Fujimori con 48 votos, Álvarez, 32; Nieto, 24; López Aliaga, 16; López Chau, 10; Belmont, 8.

Más resagados quedaron Enrique Valderrama (APRA), 6 votos; Carlos Espá (SíCreo) y Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) con 5, Fernando Olivera con 4; y Mesías Guevara (Partido Morado) con 4.