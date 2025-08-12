HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El impactante caso del ingeniero Felipe Gómez, el hombre que desapareció tras una cita de Tinder en La Molina: principal sospechoso sigue en libertad

En abril del 2022, el ingeniero, Felipe Gómez, salió de su vivienda en Ate para dirigirse a una cita en La Molina con una mujer casada que conoció en Tinder. 

El cuerpo de Felipe Gómez sigue sin ser hallado y hermana pide justicia.
El cuerpo de Felipe Gómez sigue sin ser hallado y hermana pide justicia. | Foto: Composicion LR

El ingeniero Felipe Gómez salió de su vivienda en Ate, en abril del 2022, con destino a una cita concertada por Tinder con una mujer identificada como Cindy Hinojosa, quien era casada. Según la investigación policial, el encuentro se realizó en un departamento de La Molina, inmueble al que Gómez ingresó, pero del que no existen registros que confirmen su salida. Desde esa fecha, no se ha establecido su ubicación.

De acuerdo con los reportes oficiales, el departamento fue sometido a una limpieza profunda con productos químicos. Personal especializado halló rastros de sangre en la cocina, mientras que el análisis de geolocalización determinó que el teléfono móvil de Gómez permaneció en la vivienda al menos 24 horas después de su última comunicación. El día de la desaparición, las cámaras de seguridad del edificio no estaban operativas, lo que impidió contar con imágenes del momento.

PUEDES VER: El estremecedor caso de la mujer que apuñalo más de 60 veces a su madre en SJM: publicó un libro al cumplir condena

lr.pe

Jaime Rodríguez: principal sospechoso

En diciembre de 2022, agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a Jaime Aldo Rodríguez Cabrera, esposo de Cindy Hinojosa, como principal sospechoso. Posteriormente, obtuvo su libertad tras presentar un recurso legal. La investigación determinó que Hinojosa eliminó las conversaciones que mantuvo con el ingeniero y con su esposo el mismo día del hecho.

Los familiares de Gómez han participado en diligencias y entregado información a las autoridades para la búsqueda. La Fiscalía continúa con la investigación, que incluye el análisis de peritajes forenses, revisión de evidencias digitales y toma de declaraciones a testigos vinculados al caso.

PUEDES VER: La escalofriante historia de parricidio en La Molina: adolescente convivió días con el cadáver de su madre tras asesinarla

lr.pe

Investigación en curso por parte del Ministerio Público

La desaparición de Felipe Gómez se mantiene bajo investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Los informes señalan que la ausencia de un cuerpo y la posible alteración de la escena dificultan el avance del proceso.

A la fecha, no se ha encontrado evidencia física que confirme el paradero del ingeniero. El expediente continúa abierto y se desarrollan acciones para esclarecer los hechos ocurridos en el departamento de La Molina en abril de 2022. Las autoridades han reiterado que las pesquisas seguirán activas hasta determinar las circunstancias de la desaparición y la responsabilidad de los implicados.

