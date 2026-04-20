López Aliaga no ganó en los primeros recuentos de votos: Sánchez lo superó en Chanchamayo, Piura y Huancayo

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Chanchamayo, Piura 2 y Huancayo realizaron los primeros recuentos de votos de la elección presidencial 2026. A través de seis audiencias públicas, los miembros del pleno iniciaron el proceso tras la apertura de los paquetes lacrados de cédulas remitidos por la ONPE. Los resultados del conteo evidenciaron que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lideraron la votación, mientras que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) no alcanzó ni los 10 votos por mesa.

El recuento fue programado debido a que, durante el escrutinio del día de la elección, se detectaron observaciones en las mesas de sufragio de Pichanaki, Río Negro (2), Río Tambo, La Arena y Canchayllo: el número de votantes superaba la cantidad de cédulas encontradas en las ánforas.

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Los primeros cuatro recuentos estuvieron a cargo del JEE de Chanchamayo. La audiencia se inició con la revisión de los votos de la mesa 027042 del centro de votación IE José Carlos Mariátegui, ubicada en Pichanaki. En dicha mesa, Sánchez obtuvo la mayoría con 43 votos, seguido por Fujimori con 37. En tercer lugar se ubicó Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 17 votos.

Más atrás, José Luna Gálvez (Podemos Perú) alcanzó 11 votos, mientras que Alfonso López Chau (Ahora Nación) obtuvo 9. Con menor respaldo quedaron López Aliaga y Carlos Álvarez (País para Todos), ambos con 5 votos.

El segundo recuento realizado por el JEE de Chanchamayo correspondió a la mesa de sufragio 902524 del centro de votación IE 31807 Villa Junín, ubicada en Río Tambo. En esta, la lideresa fujimorista obtuvo el primer lugar con 76 votos, seguida por Sánchez con 33. Por su parte, López Aliaga alcanzó apenas 5 votos.

Más atrás, Luna Gálvez registró 4 votos; César Acuña (Alianza para el Progreso) y López Chau, 3 cada uno; mientras que Belmont y el cómico Álvarez obtuvieron un solo voto cada uno.

El tercer recuento correspondió a la mesa 026773, del centro de votación IE 30694 José Antonio Encinas en Río Negro. Tras el escrutinio, los resultados fueron: el congresista Sánchez quedó en primer lugar con 38 votos; Belmont, segundo con 28; Fujimori, tercera con 27; López Chau, cuarto con 8; y López Aliaga junto a Álvarez, con 7 votos cada uno.

El cuarto recuento se realizó en la mesa 026764 del centro de votación Universidad Nacional del Centro del Perú, también en Río Negro. Según lo observado en la audiencia pública del JEE, Sánchez obtuvo 40 votos; Fujimori, 31; Belmont, 23; Carlos Álvarez, 10; Alfonso López Chau, 9; y Charlie Carrasco (Demócrata Unido), 8 votos.

López Aliaga también perdió en el recuento de votos del JEE Huancayo y Piura 2

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo realizó el quinto recuento de votos en la mesa 025789 del centro de votación IE Fidel Misari Moreno, ubicado en el distrito de Canchayllo. Los resultados fueron los siguientes: Fujimori obtuvo 43 votos; Belmont, 24; Alfonso López Chau, 16; Roberto Sánchez, 14; Carlos Álvarez, 9; Jorge Nieto, 8; José Luna Gálvez y Vladimir Cerrón (Perú Libre), 7 votos cada uno; y Ronald Atencio, 4.

En este recuento, Rafael López Aliaga no figura entre los candidatos con mayor votación.

Por su parte, el JEE Piura 2 llevó a cabo el cuarto recuento de votos en la mesa 070357 del centro de votación IE José Antonio Encinas, correspondiente al centro de votación de La Arena.

Tras el conteo, los resultados fueron los siguientes: Sánchez obtuvo 46 votos; Fujimori, 45; Belmont, 18; José Luna Gálvez, 6; Alfonso López Chau, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, 4 votos cada uno; y Jorge Nieto, 3 votos.

Los próximos recuentos de votos

Los recuentos de votos continuarán este martes 21 de abril. Desde las 8:00 a. m., el JEE de Chanchamayo llevará a cabo una audiencia sobre la mesa de sufragio 026797, de Río Negro. Una hora después, a las 9:00 a. m., hará lo propio con la mesa 902541, de Río Tambo.

Para el miércoles 22 están programados 13 recuentos a cargo de los JEE de Lima Norte 3 (3), Arequipa 2 (2), Ica (3) y Chanchamayo (4).

En tanto, el jueves 23 se realizarán 18 recuentos en los JEE de Trujillo (10), Alto Amazonas (4), Puno (3) y San Román.

JEE avanza con las actas observadas

Hasta el cierre de esta nota, el portal del JNE precisó que ha recibido 28.361 actas observadas por la ONPE, de las cuales ya resolvió 3.657.

Más a detalle, el portal señala que 2.915 actas de la elección presidencial fueron resueltas y cuentan con pronunciamiento oficial. Los documentos serán enviados a la ONPE para que pueda contabilizar los votos y agregarlos al conteo general.

Asimismo, el JEE convocó a 295 conteos de votos que se programarán y realizarán paulatinamente.

En cuanto a la elección de la Cámara de Diputados, el JEE solo ha resuelto 145 de las 6.600 actas observadas. Además, ha convocado a 16 recuentos de votos.

Sobre la elección de senadores por distrito múltiple (regionales) se resolvieron 133 actas observadas de las 4.856 entregadas por la ONPE. En este ámbito ya se convocó a 20 conteos de votos. De la elección de senadores por distrito único (nacional) solo se resolvieron 173 de 5.900 y se convocó a 12 recuentos de votos.

ONPE reporta actas “siniestradas” y “extraviadas”

Según el portal de resultados de la ONPE, en diversos distritos de Lima Metropolitana se han "extraviado" más de 30 actas electorales, como en Magdalena del Mar (17), Villa María del Triunfo (5), Ancón y Cercado de Lima (3), San Miguel (2), Jesús María y La Victoria (1).

Pero eso no es todo. También se reportaron más de 50 actas siniestradas en otros distritos como en Ate, Jesús María, La Molina e Independencia (10), Puente Piedra (6), La Victoria (4), Magdalena del Mar (1).

El conteo de la ONPE avanza a paso lento

Con el 93,602% de actas procesadas por la ONPE, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 17,052% (2.690.098 votos). Le sigue Roberto Sánchez, con 12,008% (1.894.332 votos), mientras que Rafael López Aliaga ocupa el tercer puesto con 11,918% (1.880.204 votos).

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de 14.128 votos. Aún quedan 141 actas por procesar y 5.794 pendientes de ser remitidas a los JEE.

En la elección para la Cámara de Diputados, Renovación Popular lidera con 18,498% (811.942 votos), seguido por Buen Gobierno con 14,630% (642.193 votos) y Fuerza Popular con 14,379% (631.169 votos). Más atrás se ubican Ahora Nación con 9,166% (402.316 votos), Cívico Obras con 7,724% (339.044 votos) y País para Todos con 6,269% (275.161 votos).

En cuanto a la Cámara de Senadores por distrito único nacional, con el 79,650% de actas procesadas, Fuerza Popular encabeza los resultados con 14,738%. Le siguen Juntos por el Perú con 11,796%, Renovación Popular con 11,421% y Buen Gobierno con 10,869%. Completan la lista Cívico Obras (8,833%), Ahora Nación (8,362%) y País para Todos (5,815%).