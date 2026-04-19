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Real Madrid vs Alavés: fecha y hora del partido por la jornada 33 de LaLiga de España

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Alavés en una nueva fecha del fútbol español. Los madrileños tienen la obligación de lograr un triunfo que los permita mantenerse en la pelea por LaLiga.

Real Madrid y Alavés se enfrentan por la fecha 33 de LaLiga española. Foto: LaLiga/composición LR
Real Madrid y Alavés se enfrentan por la fecha 33 de LaLiga española. Foto: LaLiga/composición LR

Este martes 21 de abril, Real Madrid enfrentará a Alavés en un duelo por la fecha 33 de LaLiga 2025-26. El conjunto madrileño quiere seguir en la pelea por el campeonato; por esa razón, buscará ganar jugando de local en el Santiago Bernabéu. ‘La Casa Blanca’ no gana hace dos partidos por el torneo local, sumado a ello, fueron eliminados de la Champions League a manos de Bayern Múnich.

En su último partido por el campeonato español, los dirigidos por Álvaro Arbeloa igualaron de local 1-1 ante Girona. En cuanto a Alavés, tienen una racha de cuatro partidos sin conocer de derrotas. De igual forma, necesitan un triunfo para alejarse de los últimos puestos de LaLiga.

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¿Cuándo juega Real Madrid - Alavés?

El partido entre Real Madrid - Alavés, por la fecha 33 de LaLiga, se disputará este martes 21 de abril.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid - Alavés, por la fecha 33 de LaLiga española, empezará a las 2.30 p. m. Esta es la guía de horarios de cada país para tener en cuenta.

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.

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¿Dónde ver Real Madrid - Alavés por LaLiga de España?

La transmisión por TV del Real Madrid - Alavés se podrá ver a través de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, estará disponible vía streaming por la aplicación DGO.

¿Cómo llega Real Madrid contra Alavés?

Por el campeonato español, ‘'La Casa Blanca’ se mantiene en el segundo lugar de la tabla, esperando una caída de Barcelona para acercarse a la cima del campeonato. Para este cotejo, futbolistas como Raúl Asencio, Thibaut Courtois y Rodrygo no serán tomados en cuenta debido a que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

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