Temblor en Callao: sismo de magnitud 4,8 remeció el Primer Puerto, según último reporte del IGP

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Un sismo de magnitud 4.8 ocurrió a las 11.30 a. m., a 86 kilómetros al oeste del Callao. El temblor del 6 de junio tuvo una profundidad de 55 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Reporte de sismo en Callao por IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este sabado 6 de junio se localizó a 86 kilómetros al oeste de Callao, en la Provincia Constitucional del Callao.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: