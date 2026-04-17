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Política

Elecciones 2026: trabajadores de la ONPE denuncian desaparición de 8 actas de dos mesas de San Juan de Lurigancho

Dos funcionarios de la ONPE denunciaron la desaparición de ocho actas de votación en San Juan de Lurigancho, correspondientes a la elección de senadores.

Trabajadores de la ONPE denunciaron el suceso | Foto:difusión.
Trabajadores de la ONPE denunciaron el suceso | Foto:difusión.

Dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron la desaparición de ocho actas provenientes de dos mesas electorales instaladas en la Institución Educativa Antenor Orrego, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

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De acuerdo con la información difundida por Canal N, las actas extraviadas corresponden al proceso de elección de senadores, y su ausencia fue detectada durante una verificación del material electoral realizada después de la jornada de votación.

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La denuncia fue interpuesta ante las autoridades policiales por el coordinador distrital de la zona 3 de la ONPE en San Juan de Lurigancho y por la coordinadora de mesa de la Institución Educativa Antenor Orrego.

Actas tendrían alrededor de 300 votos cada una

Alrededor de las 2.30 p. m., durante la verificación del material electoral y con presencia de personal de seguridad, se advirtió la falta de algunas actas, lo que encendió las alertas entre los encargados del proceso. De acuerdo con el registro, dicho material había sido previamente entregado a la responsable del local de votación, en un procedimiento que involucró a personal del Jurado Nacional de Elecciones y a efectivos de la Policía Nacional, quienes participaron en su custodia y traslado.

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Según el informe policial, cada una de estas actas contendría alrededor de 300 votos. En conjunto, las ocho actas equivaldrían a cerca de 2.400 votos, un volumen considerable en términos electorales.

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