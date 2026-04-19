Delincuentes disparan a vigilante en mercado de San Juan de Lurigancho a plena luz del día
El hecho ocurrió en la cuadra 12 de la avenida Canto Grande, donde sicarios a bordo de una motocicleta arrojaron un papel con amenazas extorsivas antes de abrir fuego.
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La violencia ligada a la extorsión vuelve a golpear San Juan de Lurigancho. Un vigilante de 39 años fue baleado en la pierna por sicarios que atacaron un mercado ubicado en la cuadra 12 de la avenida Canto Grande, en un hecho ocurrido a plena luz del día y frente a decenas de testigos.
Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque ocurrió alrededor de las 5.00 p. m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el frontis del centro de abastos. Uno de ellos descendió, arrojó un papel con presunto contenido extorsivo y, segundos después, disparó directamente contra el trabajador de seguridad.
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Vigilante se encuentra grave
La víctima, identificada como Richard Pulido, de 39 años, fue auxiliada por comerciantes y transeúntes, quienes lo trasladaron de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde permanece con pronóstico reservado.
Comerciantes denuncian que las amenazas no son nuevas. Señalan que desde hace semanas vienen siendo víctimas de extorsionadores que exigen pagos a cambio de supuesta 'seguridad'. Ante la negativa, los delincuentes responderían con ataques armados.
“Reiteradas veces venimos siendo extorsionados. Lo que pedimos es más seguridad”, declaró uno de los vendedores, quien también advirtió que días atrás otro comerciante fue atacado.
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Investigan atentado en SJL
El atentado ha generado temor entre vecinos, ya que el mercado recibe diariamente a familias, adultos mayores y niños. “Esto ha sido en plena hora punta. Pudo ser una tragedia mayor”, indicaron.
Tras lo ocurrido, los comerciantes exigieron mayor presencia policial y acciones concretas contra las bandas criminales que operan en Lima Este. En tanto, la PNP inició las investigaciones y revisa las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
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