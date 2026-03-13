Un video difundido en redes sociales ha revelado la grave situación que enfrenta el Hospital de San Juan de Lurigancho. En las imágenes, se observa a personal médico operando a una paciente en un quirófano mientras gotas de agua caen desde el techo de drywall. Para contener la filtración, el equipo de salud colocó baldes dentro de la sala de operaciones, en un intento por proteger tanto a los pacientes como a los equipos médicos.

Según los trabajadores del centro, la problemática no es nueva. Así, denunciaron que desde hace meses deben atender a los miles de pacientes en condiciones precarias, lo que afecta la seguridad de las intervenciones quirúrgicas y pone en riesgo la esterilidad de los ambientes críticos.

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Riesgos para pacientes y equipos de última tecnología

Además, la crisis de infraestructura ha limitado el uso de tecnología médica de última generación. De acuerdo con su pronunciamiento, un equipo de colposcopía, recientemente adquirido, no puede ser utilizado debido a la filtración en el ambiente donde se encuentra.

El Hospital de San Juan de Lurigancho es el único centro de salud de su categoría en el distrito y ha venido recibiendo constantes quejas sobre su mantenimiento. Pacientes y trabajadores exigen que las reparaciones no sean temporales, sino que se realice una inversión estructural que garantice la seguridad y la dignidad en la atención médica.

El Ministerio de Salud reiteró que, mientras se solucionan los problemas de infraestructura, las atenciones en el área de ginecología, donde se registró el suceso, no se han suspendido totalmente. Sin embargo, el personal espera que se cumpla con el mantenimiento preventivo para poder operar sin la necesidad de colocar baldes que recojan agua durante las cirugías.

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Comunicado del Minsa

Minsa se pronuncia por filtraciones en Hospital de SJL

Al respecto, el Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial indicando que la filtración se produjo por una limpieza inadecuada del sistema de aire acondicionado. "El agua acumulada en los ductos comenzó a ceder a través de las planchas de drywall que cubren el techo del área crítica", indicaron.

Asimismo, afirmaron que, mientras se solucionan los problemas de infraestructura, las atenciones en el área de ginecología, donde se registró el suceso, no se han suspendido totalmente. Sin embargo, el personal espera que se cumpla con el mantenimiento preventivo para poder operar sin la necesidad de colocar baldes que recojan agua durante las cirugías.

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