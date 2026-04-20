Corte de Sullana y Gobierno Regional de Piura suscriben Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para el financiamiento y ejecución física de inversiones IOARR

Este acuerdo busca financiar importantes inversiones para mejorar la infraestructura y equipamiento judicial en Sullana. Fuente: Difusión.

Este acuerdo busca financiar importantes inversiones para mejorar la infraestructura y equipamiento judicial en Sullana. Fuente: Difusión.

El convenio fue suscrito por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, y el gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neyra León, que permitirá el financiamiento y ejecución de importantes inversiones orientadas a mejorar la infraestructura y equipamiento, entre ellas la adquisición de vehículos y la adquisición de hardware general,

sistemas de audio y video y sistema de almacenamiento, así como otros activos para los órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Sullana.

En la actividad también participa el administrador distrital, José Reynaldo Elías Silva.