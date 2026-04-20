Módulo Penal de Sullana y Talara realizan jornada voluntaria extraordinaria de audiencias virtuales de procesos inmediatos

Con el objetivo de fortalecer la celeridad en la atención de los procesos penales, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana, a cargo del juez José Jhonson Valdez, y el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, a cargo del juez Jorge Andres Nole Sócola, vienen desarrollando una jornada voluntaria extraordinaria de audiencias virtuales.

Durante esta jornada, los magistrados, junto a su equipo de trabajo conformado por secretarios, especialistas y asistentes judiciales, han desarrollado un total de 27 audiencias de procesos inmediatos, vinculados a los delitos de omisión a la asistencia familiar y violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Esta actividad forma parte del plan de trabajo del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Sullana, orientado a optimizar la atención de los procesos judiciales y brindar un servicio de justicia más oportuno a la ciudadanía.