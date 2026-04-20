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Judicialidad

Módulo Penal de Sullana y Talara realizan jornada voluntaria extraordinaria de audiencias virtuales de procesos inmediatos

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana y el Segundo Juzgado de Talara impulsan audiencias virtuales para acelerar los procesos penales.

Bajo la dirección de los jueces José Jhonson Valdez y Jorge Andres Nole Sócola, se han realizado 27 audiencias. Fuente: Difusión.
Bajo la dirección de los jueces José Jhonson Valdez y Jorge Andres Nole Sócola, se han realizado 27 audiencias. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer la celeridad en la atención de los procesos penales, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana, a cargo del juez José Jhonson Valdez, y el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara, a cargo del juez Jorge Andres Nole Sócola, vienen desarrollando una jornada voluntaria extraordinaria de audiencias virtuales.

Durante esta jornada, los magistrados, junto a su equipo de trabajo conformado por secretarios, especialistas y asistentes judiciales, han desarrollado un total de 27 audiencias de procesos inmediatos, vinculados a los delitos de omisión a la asistencia familiar y violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Esta actividad forma parte del plan de trabajo del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Sullana, orientado a optimizar la atención de los procesos judiciales y brindar un servicio de justicia más oportuno a la ciudadanía.

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