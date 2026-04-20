Nueve meses de prisión preventiva en el penal de Piura, pasará el imputado Omar Oswaldo Yarlequé Castillo mientras dure la investigación y sea sometido a juicio oral en el proceso judicial que se le sigue por los presuntos delitos de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de dos mujeres, tenencia ilegal de municiones y robo agravado, en agravio de dos escolares de quince años.

El encausado fue intervenido cuando conducía un mototaxi tras una persecución policial la noche del 13 de abril del presente, luego que momentos intentaron robar una moto lineal a dos damas, que pudieron escapar y pidieron ayuda. En el registro personal se le encontró cinco municiones calibre nueve milímetros, siendo llevados a la unidad de Emergencia de la policía.

Cabe precisar en el vehículo menor, la policía encontró dos mochilas con útiles escolares que el imputado con otros sujetos, que se dieron a la fuga, habían robado, dos horas antes, a dos estudiantes, en las afueras del Complejo Educativo, en el sector de Sánchez Cerro. Tras ser contactadas las menores acompañadas de sus tutores llegaron a la dependencia policial, identificando al detenido.

La jueza del tercer juzgado de investigación preparatoria transitorio de flagrancia Silvia Rodríguez Guerra declaró fundado el requerimiento fiscal, tras existir fundados y graves elementos de convicción, al haber sido presuntamente reconocidos por los agraviados. Además, que por ser varios delitos los que se le imputan, de hallar el juzgado colegiado responsabilidad penal podría recibir una pena de aproximadamente 35 años.