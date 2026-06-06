Roberto Sánchez cuestiona audiencia judicial en su contra: “No creo que sean casualidades”

Roberto Sánchez se pronunció sobre la investigación en su contra. Foto: Carlos Félix / LR

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, llegó a las instalaciones de La República, donde fue consultado sobre las actividades que realizará durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio.

Respecto a dónde tomará su desayuno electoral, señaló que aún lo definirá junto a su familia, aunque adelantó que una de las opciones es trasladarse a su natal Huaral. "Al llegar a casa voy a discutirlo con mi esposa e hijas. Al parecer vamos a estar en Huaral, tomando desayuno con mi mamá, mi esposa e hijas temprano, y después vendremos a Lima", declaró. Luego, acudirá a emitir su voto en su centro de votación ubicado en un colegio del distrito de San Borja.

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Durante la entrevista también se refirió a la audiencia judicial que se desarrollaba en su contra y cuestionó que el proceso avanzara en la recta final de la campaña electoral. Las declaraciones fueron brindadas el viernes 5 de junio, antes de que el Poder Judicial resolviera que afronte un juicio oral por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo relacionado con los aportes de Juntos por el Perú ante la ONPE.

Consultado sobre la posibilidad de esperar los resultados electorales en el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo, indicó que la decisión dependerá de los acuerdos que adopte la comisión política de su organización.

"Yo respeto la decisión de mis instancias. El tema de la mañana es de mi familia y el tema político es de mi comisión política. Posiblemente iremos a Barbadillo", manifestó.

En otro momento, se refirió a las alianzas políticas construidas en los últimos días y sostuvo que un eventual gobierno requerirá consensos y la conformación de una mayoría política.

"Hay que lograr una mayoría política y tener la capacidad de hacer una coalición con otros sectores para elaborar un programa de cambios. No es un juego y lo hemos logrado con Alfonso López Chau, Ricardo Belmont, sus senadores y diputados". "Vamos a plantear el retorno a la democracia y la lucha contra la pobreza", afirmó.

Asimismo, comentó la audiencia judicial que se desarrolla en su contra y cuestionó que el proceso avance en la recta final de la campaña electoral.

"Ayer fueron siete horas y hoy continúa. Después de seis años, el Ministerio Público me quiere llevar a juicio oral". "A dos días de las elecciones insisten en llevarme a juicio oral". "No creo que sean casualidades. Estoy acostumbrado a cómo funciona el sistema de justicia, pero no me corro", declaró.

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Roberto Sánchez iniciará la jornada electoral en Huaral y cerrará el día con un mitin en Campo de Marte

De acuerdo con el itinerario difundido por su equipo de campaña, Roberto Sánchez iniciará las actividades de la segunda vuelta electoral con un desayuno en Huaral, su ciudad natal. Aunque el lugar exacto aún estaba por confirmarse, el candidato tenía previsto compartir las primeras horas del día junto a familiares y simpatizantes.

Posteriormente, entre las 11 de la mañana y el mediodía, Sánchez acudirá a emitir su voto en el Colegio María Reiche, ubicado en el distrito limeño de San Borja. El candidato ya había adelantado que cumpliría con su deber ciudadano en ese centro de votación antes de continuar con las actividades programadas por su organización política.

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Para las 5 de la tarde, el comando de campaña de Juntos por el Perú programó una recepción de los primeros resultados electorales en los exteriores del penal de Barbadillo. Un día antes, Sánchez había señalado que la posibilidad de acudir a ese lugar dependería de los acuerdos adoptados por la comisión política de su partido.

La jornada culminará a las 8 de la noche con un mitin en el Campo de Marte, donde el candidato y sus simpatizantes seguirán el desarrollo de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Su equipo precisó que el cronograma podría estar sujeto a ajustes de última hora.