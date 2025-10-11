La nueva Vía Expresa de la av. Universitaria que unirá estos 5 distritos del Cono Norte: esta sería su fecha inauguración

La interconexión de la avenida Grau y la construcción de la nueva Vía Expresa son dos de las obras más significativas que buscan transformar de manera estructural la capital peruana. Por ello, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, firmó en su momento un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a fin de ejecutar estos proyectos.

¿Qué distritos del Cono Norte conectará la megaobra?

El avance de esta megaobra ha sido fundamental para la zona norte de Lima Metropolitana, ya que forma parte de la ampliación de la avenida Universitaria, la cual se extenderá por 10 kilómetros, desde la avenida Metropolitana hasta el óvalo José Granda. Por ello, esta interconexión beneficiará principalmente a los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y Comas. Además, mediante a sus alimentadores, también Carabayllo e Independencia contará con acceso mucho más rápido.

El tiempo de viaje se reducirá de aproximadamente dos horas a 30 minutos, lo que permitirá una mayor fluidez en el transporte y ayudará a disminuir la congestión en las vías auxiliares.

¿Cuál es el otro megaproyecto que unirá Lima Norte con Lima Sur?

La nueva Vía Expresa Norte, en conexión con el Metropolitano, será construida principalmente con el objetivo de unir la estación Central del Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima. Esta infraestructura permitirá mejorar la movilidad y la conectividad en la ciudad de Lima, de norte a sur.

Los distritos beneficiados serán el Cercado de Lima y La Victoria. Por ello, se planea construir un tramo de 2,5 kilómetros, lo que permitirá un desplazamiento más eficiente para quienes viajan desde Carabayllo hasta Villa El Salvador. Se prevé que la obra estará lista en vísperas de los Juegos Panamericanos 2027.