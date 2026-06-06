HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Bernardo Pachas renunciará al cargo el próximo 3 de julio tras la juramentación del nuevo jefe de la ONPE

El jefe interino de la ONPE confirmó que presentará su carta de renuncia una vez que la Junta Nacional de Justicia designe y tome juramento al nuevo titular del organismo electoral.

Pachas renunciará al cargo tras juramentación del nuevo jefe de la ONPE por parte de la JNJ. Foto: difusión
Pachas renunciará al cargo tras juramentación del nuevo jefe de la ONPE por parte de la JNJ. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La conducción de la ONPE volverá a cambiar de manos en menos de un mes. Bernardo Pachas confirmó que presentará su renuncia el próximo 3 de julio, fecha prevista para la juramentación del nuevo jefe del organismo electoral. Según explicó, permanecerá en funciones hasta completar la transferencia de información y responsabilidades a quien resulte elegido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión marca el cierre de la gestión interina que asumió tras la salida de Piero Corvetto. Aunque actualmente ocupa la máxima representación de la entidad electoral, Pachas sostuvo que llegó al puesto de manera temporal y que corresponde facilitar una transición ordenada para la siguiente administración.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LOS CIERRES DE CAMPAÑA Y RESPALDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Roberto Sánchez envía mensaje a Kenji Fujimori: "También te llevamos en nuestro 'bobby'"

lr.pe

El funcionario explicó que la ONPE conformará una comisión encargada de sistematizar documentos, informes y avances institucionales. Ese equipo tendrá la tarea de entregar al nuevo titular el estado de los principales procesos internos de la entidad.

La renuncia de Pachas también abrirá la puerta a cambios dentro de la plana directiva del organismo electoral. El propio funcionario reconoció que los nuevos jefes suelen designar personal de confianza en puestos estratégicos, por lo que considera poco viable continuar en la institución después de julio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Paso a paso para justificar una multa electoral: ¿Quiénes pueden hacerlo y en qué situaciones?

Paso a paso para justificar una multa electoral: ¿Quiénes pueden hacerlo y en qué situaciones?

LEER MÁS
Confirmado por la ONPE | Esto te pasará si eres miembro de mesa en la Segunda Vuelta y no asistes

Confirmado por la ONPE | Esto te pasará si eres miembro de mesa en la Segunda Vuelta y no asistes

LEER MÁS
Link oficial de ONPE para conocer dónde te toca votar en Segunda Vuelta 2026

Link oficial de ONPE para conocer dónde te toca votar en Segunda Vuelta 2026

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Sánchez envía mensaje a Kenji Fujimori: "También te llevamos en nuestro 'bobby'"

Roberto Sánchez envía mensaje a Kenji Fujimori: "También te llevamos en nuestro 'bobby'"

LEER MÁS
Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular y llama a votar por Juntos por el Perú: "Tengo motivos"

Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular y llama a votar por Juntos por el Perú: "Tengo motivos"

LEER MÁS
Segunda vuelta: conoce el horario de para ir a votar este 7 de junio por las Elecciones 2026

Segunda vuelta: conoce el horario de para ir a votar este 7 de junio por las Elecciones 2026

LEER MÁS
Roberto Sánchez pasa a juicio oral por presunta falsa declaración de aportes de Juntos por el Perú ante la ONPE

Roberto Sánchez pasa a juicio oral por presunta falsa declaración de aportes de Juntos por el Perú ante la ONPE

LEER MÁS
Kenji Fujimori no apoya a Keiko en segunda vuelta: "Después de lo que viví, decidí no volver a ser usado"

Kenji Fujimori no apoya a Keiko en segunda vuelta: "Después de lo que viví, decidí no volver a ser usado"

LEER MÁS
¿No votaste en la primera vuelta? Verifica si tienes una multa electoral pendiente

¿No votaste en la primera vuelta? Verifica si tienes una multa electoral pendiente

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025