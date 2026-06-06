Bernardo Pachas renunciará al cargo el próximo 3 de julio tras la juramentación del nuevo jefe de la ONPE

Pachas renunciará al cargo tras juramentación del nuevo jefe de la ONPE por parte de la JNJ. Foto: difusión

Pachas renunciará al cargo tras juramentación del nuevo jefe de la ONPE por parte de la JNJ. Foto: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La conducción de la ONPE volverá a cambiar de manos en menos de un mes. Bernardo Pachas confirmó que presentará su renuncia el próximo 3 de julio, fecha prevista para la juramentación del nuevo jefe del organismo electoral. Según explicó, permanecerá en funciones hasta completar la transferencia de información y responsabilidades a quien resulte elegido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La decisión marca el cierre de la gestión interina que asumió tras la salida de Piero Corvetto. Aunque actualmente ocupa la máxima representación de la entidad electoral, Pachas sostuvo que llegó al puesto de manera temporal y que corresponde facilitar una transición ordenada para la siguiente administración.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LOS CIERRES DE CAMPAÑA Y RESPALDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El funcionario explicó que la ONPE conformará una comisión encargada de sistematizar documentos, informes y avances institucionales. Ese equipo tendrá la tarea de entregar al nuevo titular el estado de los principales procesos internos de la entidad.

La renuncia de Pachas también abrirá la puerta a cambios dentro de la plana directiva del organismo electoral. El propio funcionario reconoció que los nuevos jefes suelen designar personal de confianza en puestos estratégicos, por lo que considera poco viable continuar en la institución después de julio.